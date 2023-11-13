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老龍迷被政治聯想「不支持猴子」？議員傻眼 蔣萬安急澄清

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天赴議會專案報告，國民黨議員秦慧珠說，中一個人留言讓她很傻眼，這名網友說，「蔣萬安是味全龍不支持桃猿隊，所以不支持那隻猴子」。圖／引用自直播
蔣萬安今天赴議會專案報告，國民黨議員秦慧珠說，中一個人留言讓她很傻眼，這名網友說，「蔣萬安是味全龍不支持桃猿隊，所以不支持那隻猴子」。圖／引用自直播

2024選戰倒數，藍白合持續陷僵局。台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告，國民黨議員秦慧珠說，她在臉書貼文談藍白合，結果有網友留言讓她很傻眼，有網友說「蔣萬安是支持味全龍不支持桃猿隊，所以不支持那隻猴子....」，蔣萬安聽到之後只能無奈地笑，蔣說，這跟味全龍桃猿隊沒有關係。

蔣萬安今天赴議會專案報告，國民黨議員秦慧珠說，前總統馬英九日前表態支持全民調，結果她也在臉書寫支持馬英九的意見，結果下面引發正反兩派意見留言，其中一個人留言讓她很傻眼，這名網友說，「蔣萬安是味全龍不支持桃猿隊，所以不支持那隻猴子」。

蔣萬安聽了之後只能無奈地笑，秦慧珠問蔣，「那隻猴子是誰？」蔣回，「其實昨天，張善政也有到天母棒球場，還有見面我們互動很好」，秦問「所以猴子是張善政？」蔣萬安說，「這跟味全龍桃猿隊沒有關係。」

秦慧珠說，蔣萬安支持味全龍的舉動，其實也會引發政治聯想，要蔣萬安也向桃猿隊說幾句話？蔣萬安表示，桃猿隊是可敬的對手，表現也相當不錯，總冠軍戰總是有贏有輸，不管是哪個球隊球迷，大家都是熱愛棒球，希望台灣的棒球更好。

蔣萬安 秦慧珠 味全龍

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