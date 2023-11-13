大巨蛋可容4萬人 蔣萬安：一年內完成滿載測試

台北市長蔣萬安上午前往市議會就基泰大直、社宅、消防人力、道路坍塌、大巨蛋等重大事件進行專案報告備詢。

台北大巨蛋將於本月18日舉辦首場公開測試賽，人數由13,000人開始測試，逐漸增加人數。面對議員詢問何時能滿載測試？蔣萬安表示，大巨蛋一年內將進行滿載測試。

民進黨議員林延鳳質詢，就蔣萬安市長很可能是國民黨2028的總統侯選人，詢問是否有意參選總統一職。蔣萬安表示，上任未滿一年，謝謝議員幫自己找工作。隨即，林延鳳拿著「不落跑承諾書」上前進一步要求蔣萬安簽署，但蔣萬安未直接回應。

【中央社／台北13日電】

大巨蛋18日測試賽開放1.3萬人觀賽。藍綠市議員今天關切何時進行4萬人滿載測試，並指現場仍缺乏標示牌等缺失。台北市長蔣萬安指出，1年內會逐步完成階段性測試。

蔣萬安上午到台北市議會進行「基泰大直案、都更及社宅政策、大巨蛋開發等案」的專案報告。

他表示，大巨蛋開發案自民國95年簽約起辦迄今已逾17年，主體建築已於今年4月間施築完成，為可容納4萬名觀眾席位的室內多功能體育館。

蔣萬安指出，目前遠雄計劃分4階段請領大巨蛋開發案的使用執照。

第一階段，台北市都發局已於11月2日核發「體育館、商場2樓、全區1樓及地下室」的使照；後續階段，分別為「商場3樓以上」及「辦公大樓、旅館、文化城2樓以上」與「原台電變電站預定地（文化城1樓至地下5樓）」

蔣萬安表示，大巨蛋未來將優先舉辦運動競技類活動，且基於安全考量，活動規模將「由少而多、逐次漸增」，今年計劃先從開放內野下層觀眾1.3萬個座位做起，隨後再逐次增加開放範圍。

他指出，因各界對園區周邊交通規劃有不同建議，所以停車場今年暫無開放營業使用的計畫；另園區地下停車場尚未取得營業登記許可，今年舉辦活動期間，北市府已要求遠雄公司以免費提供使用方式，臨時開放969輛汽車及1116輛機車停車格位。

國民黨市議員汪志冰質詢問到，大巨蛋這兩個月將陸續進行測試賽及亞錦賽，但開放觀賽人數僅逾萬人，若測試無法達到真正滿載的4萬人，相關參數其實不夠精準且難以找到毛病，是否會有滿載測試規劃。

民進黨市議員陳怡君則播放1段大巨蛋園區拍攝影片，她指出，球場牆壁出現裂痕，相關空間也缺乏標示牌及指引，就連地下停車場也無設置反光標線，可見遠雄所做設施不夠完備。

民進黨市議員洪婉臻追問，大巨蛋4萬人滿載測試要用什麼方式進行；大巨蛋18日測試賽1.3萬人門票秒殺，立意雖良善，但仍可見網路黃牛票充斥，不知北市府有何因應作為。

蔣萬安答詢，亞錦賽觀賽人數會開放至1.7萬人，測試賽都會有人員引導，相關缺失會要求遠雄即刻改善，後續規劃階段性測試會逐次增加人數，預計1年內會完成滿載測試，若有問題都會要求遠雄處理。

他指出，測試賽黃牛票情形，在開放當天發現此情形後，就已請台北市警察局迅速因應，並抓到4名嫌犯送辦。