2028選總統？議員拿「不落跑承諾書」 蔣萬安拒簽：這麼希望我離開

台北市長蔣萬安今赴台北市議會進行專案報告，民進黨籍議員林延鳳質詢時，提到政治學者小笠原欣幸預言中國會在2028年全力支持蔣萬安參選總統。林延鳳拿出「不落跑承諾書」要求簽名，不過蔣沒簽，並笑說「我上任不到1年，議員這麼快就幫我找工作」。

蔣萬安專案報告結束後，林延鳳問市政是以4年還是8年在規畫？蔣說有些是4年、有些超過4年。林指出，在消防人力部分，報告說要到2031年才能補足、社宅也從4年5萬戶改成4.8萬戶，反問蔣有無辦法在8年內達到5萬戶？蔣回應，8年5萬戶是目標，會以多元方式興辦。

林延鳳話鋒一轉，突然提到《時代雜誌》曾經評蔣萬安是未來可能的總統候選人、小笠原欣幸預言中國會在2028年全力支持蔣萬安參選總統，她問未來式否會和國民黨總統參選人侯友宜角色對調，擔任市長途中就去參選總統？並拿出「不落跑承諾書」希望蔣萬安能簽名，承諾做好做滿。

蔣萬安則笑說，自己上任還不到1年，議員這麼快就幫忙找工作，還稱「這麼希望我離開」。林延鳳最後表示，蔣萬安是未來的國民黨救星，希望蔣連任後2028年不要離開，以前朱立倫、韓國瑜都落跑，這次是侯友宜，別成為落跑第四代。