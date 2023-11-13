轟柯文哲減撥教育基金 許淑華曝2校沒錢修補「學生摔縫3針」

民進黨議員許淑華今天在臉書說，她日前在北市議會教育委員會質疑地方教育發展基金餘額降低，對北市教育政策推廣影響，要蔣萬安逐年撥補教育基金，避免影響校園安全。沒想到質詢完下午，立即收到敦化國小有學生因活動中心沒錢改善，導致摔倒膝蓋撕裂傷縫3針；信義國中的教室地板也一樣，想補破洞但沒經費維修，一直臨時補丁，也因漏水導致壁癌嚴重，很難想像這是在首善之都台北市的學校。

許淑華今天在臉書表示，受害於教育基金短絀，許多更新工程被迫延後，也造成校園設施老舊、破損，甚至危及學童安全。她在教育委員會提出的撥補請求後，也獲得蔣萬安答應113年會撥補剩餘44億，以供臨時性或政策性需要使用。

許淑華質疑，台北市前市長柯文哲減撥超過百億教育基金，教育基金柯文哲從105年開始就慢慢「停止」撥補公務預算至基金，導致基金每年平均入不敷出10億，106年短絀19.54億、107年度短絀27.36億、108年短絀16.6億，到109年被發現後回補，到110年又開始短絀7.21億、111年仍短絀10.25億。

許說，地方教育基金用途就是學校如果有緊急需要可以支應使用，讓學校在定期預算外，仍能緊急處置一些設施設備的更新，但柯市長打著還債大旗，挪用百億台北市地方教育發展基金，短視近利的下場，犧牲的卻是學生及校園安全。

許淑華批評，柯文哲宣稱自己很會還債很厲害，結果犧牲的是下一代的校園安全，最後四年更是零還債。種種違反財政紀律的惡習，惡果由犧牲孩童就學的環境品質來承擔。對於柯市長這種成就個人名聲犧牲學童安全，她相信所有家長都不能諒解！

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