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新中正橋11月18日雙向通車 舊橋將拆
連接北市中正區與新北永和區的中正橋2019年5月施工，歷時4年半，新橋11月18日雙向通車，往新北方向舊橋會配合施作新橋橋台結構基礎及舊橋拆除作業，後續將進行新北往台北方向施工，預計2024年8月完工。
北市新工處表示，國慶連假期間，舊橋3車道中的2車道改走新橋，保留舊橋1車道往永和方向，以便施作新舊橋結構重疊部分，目前新橋結構作業近完成，11月18日起，所有往新北方向的車輛可全部改道行駛新橋。
新工處工務科長蕭志龍指出，10月8日可行駛新橋後，因用路人較不熟悉新橋標示牌面及行車動線而有所遲疑，在增加引導指示牌面及路面標線後，已改善遲疑狀況，往新北市永和區汽、機車皆已行駛橋上混合車道，避免與往新北環快及堤外道路交織。
蕭志龍說，11月18日預計開放新橋3車道，所有往新北通行車輛全面行駛新橋，由新北往台北方向行車動線，仍維持不變採原橋通行。
新工處提醒，16日0時至5時台北端上橋處進行門型架吊裝作業，施工期間將封閉新橋上橋處全線車道；16日23時至17日6時，封閉新橋台北往新北方向最內側一車道，進行與新橋銜接瀝青混凝土刨鋪與標線繪製；17日23時至18日12時，封閉新橋台北往新北方向最內側一車道，進行標線繪製及相關設施補強設置作業。
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