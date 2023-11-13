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北市2千多處飲水機 抽查率僅3成多

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市府列管飲水機共2100多處，但目前環保署規定稽查頻次，每月僅規定抽查維管30處、水質20處，比率低。本報資料照片
台北市府列管飲水機共2100多處，但目前環保署規定稽查頻次，每月僅規定抽查維管30處、水質20處，比率低。本報資料照片

北市政府列管飲水機共2100多處，但目前環保署規定每月僅抽查維管30處、水質20處，北市近3年實際抽查次數分別為695、800及667次，僅3成多，且多集中捷運站、公園飲水機。北市客家園區飲水機最新抽查紀錄竟在4年前，聯合醫院飲水機也在1年前，環保局坦言人力不足導致稽查量能不足，明年上半年將先推動自主管理機制。

台北市議員鍾佩玲調閱資料發現，台北市環保局一共規定有十四類場所，包括學校、補習班、遊憩、醫療、社教場所及交通場域等飲水機需列管，目前列管數共2120處，但若以環保署規定的每月抽查飲水設備頻率，台北市每年僅能抽查數百處，比率相當低，等同北市所有列管飲水機要查完，至少要花好幾年。

鍾佩玲也舉客家文化園區的飲水機為例，實際查看飲水機的抽查紀錄，最近一次的紀錄竟是停留在108年、4年前的檢測報告；還有聯合醫院的飲水機，最近一次檢測也是在1年多，質疑怎麼讓民眾安心飲水？

另外，目前北市環保局的飲水機抽查過度集中在捷運站及公園飲水機，包括維護管理稽查5成多都是捷運及公園飲水機；9成以上也都是稽查捷運公園飲水機水質，但去年卻有6類場所包括學校、安親班、幼稚園、醫療場所、托嬰中心及民間運動場館稽查次數零；還有中央部會機關的飲水機，更完全沒有在列管名單，議員要求健保署、勞保局等中央機關，因洽公人潮多，也應納入定期抽查對象。

台北市環保局長吳盛忠坦言，飲水機的抽查頻次，的確因人力不夠稽查頻次少，後續會提出精進方案，目前環保局正研議公私場所飲水機設備自主維護提報系統，由飲水機管理單位提出自主管理機制，預計明年上半年就會推動，會請業者自主提報飲水機維護及水質檢測。

另外，針對3年內沒有稽查過的飲水機，環保局今年已啟動優先稽查，例如3年內沒有稽查的旅館業，今年已查察31家，鍾佩玲也要求北市府應定期更新飲水機列管名冊、並建議訂定自治條例管理，環保局允諾，會來研議。

飲水機 北市 捷運

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