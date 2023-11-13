聽新聞
test
0:00 / 0:00
板橋果菜市場 冷鏈物流中心動工
斥資2億元的板橋果菜市場冷鏈物流中心昨動工，低溫卸貨區吞吐量可達100公噸，全日溫度維持15度C以下，減少農產品耗損。高層冷藏庫有168噸冷藏量，可在蔬果盛產期、颱風豪雨季調節供應量平穩價格，還有分裝場為蔬果加值，預計2024年底完工。
板橋果菜市場平均每天拍賣量約330公噸，供應大台北近600萬人口每日生鮮蔬果。代理市長劉和然說，完工後不斷鏈的冷鏈運銷系統，可確保農民收益、提升品質及農產競爭力，也能減少廢棄物，朝新北市「2050年循環零廢」政策目標前進。
新北果菜公司董事長劉來通指出，新北果菜公司目前僅有常溫卸貨拍賣場，缺乏低溫卸貨環境，蔬果品質維持不易，冷鏈物流中心為兩層式建築體，一樓為低溫卸貨區及高架式冷藏庫，二樓將設置蔬果分裝場，其中低溫卸貨區占地220坪，可增加100噸蔬果卸貨量，完善冷鏈物流體系最後一哩路。
農糧署主祕陳啟榮指出，建置冷鏈中心是農業部重要政策，除建置旗艦型，更補助地方果菜批發市場，已在全台建置14處，板橋果菜市場是全台首座綠建築與全電子交易的智慧批發市場，有冷鏈設備助攻，可提供更佳品質蔬果，創造多贏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言