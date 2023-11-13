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板橋果菜市場 冷鏈物流中心動工

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

斥資2億元的板橋果菜市場冷鏈物流中心昨動工，低溫卸貨區吞吐量可達100公噸，全日溫度維持15度C以下，減少農產品耗損。高層冷藏庫有168噸冷藏量，可在蔬果盛產期、颱風豪雨季調節供應量平穩價格，還有分裝場為蔬果加值，預計2024年底完工。

板橋果菜市場平均每天拍賣量約330公噸，供應大台北近600萬人口每日生鮮蔬果。代理市長劉和然說，完工後不斷鏈的冷鏈運銷系統，可確保農民收益、提升品質及農產競爭力，也能減少廢棄物，朝新北市「2050年循環零廢」政策目標前進。

新北果菜公司董事長劉來通指出，新北果菜公司目前僅有常溫卸貨拍賣場，缺乏低溫卸貨環境，蔬果品質維持不易，冷鏈物流中心為兩層式建築體，一樓為低溫卸貨區及高架式冷藏庫，二樓將設置蔬果分裝場，其中低溫卸貨區占地220坪，可增加100噸蔬果卸貨量，完善冷鏈物流體系最後一哩路。

農糧署主祕陳啟榮指出，建置冷鏈中心是農業部重要政策，除建置旗艦型，更補助地方果菜批發市場，已在全台建置14處，板橋果菜市場是全台首座綠建築與全電子交易的智慧批發市場，有冷鏈設備助攻，可提供更佳品質蔬果，創造多贏。

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