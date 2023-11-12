靈鷲山心道法師一生追求和平 獲選新北年度影響力人物

新北市府今辦2023「To Be A Light新北影響力」分享會，頒發感謝牌向今年10位影響力人物致敬。新北副市長劉和然說，許多人用自己的方式默默耕耘，傳遞正向影響力，也讓在地傳統價值接軌國際。其中靈鷲山開山住持心道法師年少歷經戰亂，致力實踐世界宗教間的和諧與融合，並關懷幫助弱勢。

劉和然說，許多人用自己的方式默默耕耘，發揮影響力，傳遞正向量。而「新北影響力」這個品牌帶領更多人發現這些感動的故事，也彰顯城市的光芒，他也一一感謝今年10位影響力人物，包括土城醫院院長黃璟隆長期關懷兒童，心道法師推廣和平與永續環境，武氏芳恆對新住民與婦女伸出援手，莊武男老師發揚傳統寺廟彩繪藝術，導演宋欣穎喚起時代記憶，感動觀眾找尋幸福答案。

另外，中華漁業漁船協會會長吳兩成以永續漁業理念打造「萬里蟹」品牌，胡秀芳守護鹿角溪人工溼地，周聖心推廣無痕山林修復淡蘭古道，坪林返鄉青年陳科廷回鄉採集坪林生態及文史故事，賴家華返鄉創立「金山漫遊」品牌等。

新聞局表示，新北影響力今年以「To Be A Light」為主題標語，拍攝10位影響力人物的生命故事，傳遞每位人物長期且專注地實踐理念，在新北各角落默默發光、潛移默化地影響他人。