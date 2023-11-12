長者肇事率逐年提高 外界憂不用換照者恐危及自己和他人

政府於2017年7月訂立「道路交通安全規則」規定滿75歲以上高齡者駕照每滿3年換發一次，但法規不溯及既往，2017年7月前滿75歲長者，除非有違規記點或吊扣駕照處分，才限期3年換照一次，外界憂心未換照長者恐危及自己和他人，北市警局建議法規應更加明確並將健康狀況納入考量。

台北市警察局表示，交通大隊表示依現行道安規則第52-2條第2項但書規定，僅要求受有違規記點或吊扣處分的駕駛人依規定換證，可能還是會讓一般用路人有疑慮，建議中央可以把駕駛人的健康狀況一併列入考量，如駕駛人身體已無法負擔正常操作車輛或有認知衰退徵兆時，也應回歸換照制度。

用路人邱先生表示，台北市道路狀況很多，長者有時候不是那麼熟悉，反應不過來，在馬路上亂竄很危險，應該75歲以上應統一規定3年換照，確保安全；今年76歲的楊伯伯表示，年紀大開車次數漸漸減少，能搭乘大眾運輸就搭大眾運輸，也理解政府作法，但偶爾還是會喜歡騎車買菜較方便，竟然都有換照規則，也會遵守，但希望不要縮到最後變成完全禁止，剝奪感會很重。

士林北投立委參選人、台北市議員張斯綱認為，確實目前法條看起來有一些寬鬆，高齡化社會確實長者開車人數也會增加，但身體機能退化是正常現象，如果真的不會開車，就將駕照繳回監理所，若還是有開車需求，政府還是應要求長者按造規範3年換發一次駕照，檢查身體機能是否還能安全開車，保障自己也保障他人行路安全。

無黨籍大安區立委參選人、北市議員苗博雅認為，改革是漸進式的，現階段是否過於寬鬆都還能改善，但要有充分溝通，別讓長者覺得年紀大沒用，有相對剝奪感，而是考慮駕駛能力，若換發駕照制度門檻太低就沒意義，要真正能因應道路駕駛才能達到把關作用，事實上，就算不溯及既往，持有駕照的長者也會因為時間流逝愈來愈少。