新北攜手建築師公會推城市美學 新北建築設計展在府中

疫情重創傳統在地商圈，新北工務局規畫「府中雙城」連結新舊城區，注入更多藝文元素，也盼振興商圈；今並與新北市建築師公會攜手，於府中商圈舉辦新北建築設計展，除展覽出新北各建築手繪圖及建案內容外，也說明府中雙城改造成果。

今活動由新北工務局長祝惠美、新北建築師公會理事長崔懋森及常務監事李魁相共同主持開幕，工務局、都更處、新北建築師公會及參與板橋府中區公辦都更的建築師事務所-上圓聯合建築師事務所、奧宇國際聯合建築師事務所，以「府中雙城為例的城市發展探討」為主題，和現場民眾都市更新建築沙龍對談，希望透過不同聲音的交流，了解城市更新的重要性。

新北建築師公會理事長崔懋森指出，展覽主題「放樣 AT THE BEGINNING」，放樣是工程建設的施工階段開始時，將建築物或構築物的平面位置和高程，按照圖紙上的要求標定到實地的測量工作；「最初的開始」則以建築師的初心、建築的初始、建築師公會與大眾的初次見面，是這次展覽的核心。

祝惠美說，這次展覽分為三大主題展與兩大系列講座，分別是「府中雙城更新改造」、「新北市建築師公會與建築師聯展」、「府中商圈發展歷史」、「建築師與民眾有約系列建築講座」、「親子手作課程」，從視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺得五感來重新了解建築，希望藉此讓各界認識都市更新策略及城市建築美學生活教育的重要性。