快訊

卸任後要做什麼？ 蔡總統曝「這事」可列選項

跑攤說掀口水戰...盧秀燕批不跑攤「怎了解民意」 林靜儀：跑了好幾千場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北攜手建築師公會推城市美學 新北建築設計展在府中

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北工務局與新北市建築師公會攜手，於府中商圈舉辦新北建築設計展，除展覽出新北各建築手繪圖及建案內容外，也說明府中雙城改造成果。記者李成蔭／攝影
新北工務局與新北市建築師公會攜手，於府中商圈舉辦新北建築設計展，除展覽出新北各建築手繪圖及建案內容外，也說明府中雙城改造成果。記者李成蔭／攝影

疫情重創傳統在地商圈，新北工務局規畫「府中雙城」連結新舊城區，注入更多藝文元素，也盼振興商圈；今並與新北市建築師公會攜手，於府中商圈舉辦新北建築設計展，除展覽出新北各建築手繪圖及建案內容外，也說明府中雙城改造成果。

今活動由新北工務局長祝惠美、新北建築師公會理事長崔懋森及常務監事李魁相共同主持開幕，工務局、都更處、新北建築師公會及參與板橋府中區公辦都更的建築師事務所-上圓聯合建築師事務所、奧宇國際聯合建築師事務所，以「府中雙城為例的城市發展探討」為主題，和現場民眾都市更新建築沙龍對談，希望透過不同聲音的交流，了解城市更新的重要性。

新北建築師公會理事長崔懋森指出，展覽主題「放樣 AT THE BEGINNING」，放樣是工程建設的施工階段開始時，將建築物或構築物的平面位置和高程，按照圖紙上的要求標定到實地的測量工作；「最初的開始」則以建築師的初心、建築的初始、建築師公會與大眾的初次見面，是這次展覽的核心。

祝惠美說，這次展覽分為三大主題展與兩大系列講座，分別是「府中雙城更新改造」、「新北市建築師公會與建築師聯展」、「府中商圈發展歷史」、「建築師與民眾有約系列建築講座」、「親子手作課程」，從視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺得五感來重新了解建築，希望藉此讓各界認識都市更新策略及城市建築美學生活教育的重要性。

工務局補充，新北建築設計展即起至12月12日，每天上午10時至下午5時在府中商圈（板橋區重慶路2號）開放觀展。

新北工務局府中雙城計畫重新規劃街廓，在捷運府中站前打造大型廣場，吸引不少民眾駐足休憩。記者李成蔭／攝影
新北工務局府中雙城計畫重新規劃街廓，在捷運府中站前打造大型廣場，吸引不少民眾駐足休憩。記者李成蔭／攝影
新北工務局府中雙城計畫打造城市美學，也協周圍老舊公寓拉皮，營造整體環境美感。記者李成蔭／攝影
新北工務局府中雙城計畫打造城市美學，也協周圍老舊公寓拉皮，營造整體環境美感。記者李成蔭／攝影
新北工務局長祝惠美（右四）、工務局主任秘書康佑寧（左三）、新北市建築師公會理事長崔懋森（左二）、新北市議員黃淑君（右二）及劉美芳（右三）等人共同合影留念於新北建築設計展合影留念。圖／新北工務局提供
新北工務局長祝惠美（右四）、工務局主任秘書康佑寧（左三）、新北市建築師公會理事長崔懋森（左二）、新北市議員黃淑君（右二）及劉美芳（右三）等人共同合影留念於新北建築設計展合影留念。圖／新北工務局提供
新北工務局與新北市建築師公會攜手，於府中商圈舉辦新北建築設計展，除展覽出新北各建築手繪圖及建案內容外，也說明府中雙城改造成果。記者李成蔭／攝影
新北工務局與新北市建築師公會攜手，於府中商圈舉辦新北建築設計展，除展覽出新北各建築手繪圖及建案內容外，也說明府中雙城改造成果。記者李成蔭／攝影
新北工務局與新北市建築師公會攜手，於府中商圈舉辦新北建築設計展，除展覽出新北各建築手繪圖及建案內容外，也說明府中雙城改造成果。記者李成蔭／攝影
新北工務局與新北市建築師公會攜手，於府中商圈舉辦新北建築設計展，除展覽出新北各建築手繪圖及建案內容外，也說明府中雙城改造成果。記者李成蔭／攝影

建築師 都更 都市更新

延伸閱讀

新北樹林保安陸橋拆除 明起連兩周末夜封大安路口

相關新聞

長者肇事率逐年提高 外界憂不用換照者恐危及自己和他人

政府於2017年7月訂立「道路交通安全規則」規定滿75歲以上高齡者駕照每滿3年換發一次，但法規不溯及既往，2017年7月...

靈鷲山心道法師一生追求和平 獲選新北年度影響力人物

新北市府今辦2023「To Be A Light新北影響力」分享會，頒發感謝牌向今年10位影響力人物致敬。新北副市長劉和...

一家四代皆校友 阿嬤會長有信心成為「阿祖會長」

新北市教育局今天舉辦公私立高中職暨國中小家長會長授證，新任、卸任家長會長齊聚一堂，校長也一同見證，氣氛熱鬧滾滾。八里區米...

新北攜手建築師公會推城市美學 新北建築設計展在府中

疫情重創傳統在地商圈，新北工務局規畫「府中雙城」連結新舊城區，注入更多藝文元素，也盼振興商圈；今並與新北市建築師公會攜手...

迎草嶺古道芒花季 福容大飯店推999元起享美食泡溫泉

草嶺古道芒花季登場，位在東北角的福容大飯店福隆店，應景推出「賞芒泡湯1日遊小旅行」方案供遊客搭配納入行程，每人999元起...

北市飲水機抽查頻率低 議員爆這處最近抽查已是4年前

台北市政府目前列管飲水機數共2千1百多處，但目前環保署規定稽查頻次，每月抽查飲水機維護管理30處、20處水質抽驗，等同目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。