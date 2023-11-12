北市飲水機抽查頻率低 議員爆這處最近抽查已是4年前

台北市政府目前列管飲水機數共2千1百多處，但目前環保署規定稽查頻次，每月抽查飲水機維護管理30處、20處水質抽驗，等同目前北市列管的飲水機，一年抽查比例僅一成多，且多集中抽查捷運站、公園的飲水機，以北市客家園區為例，飲水機最近一次抽查紀錄竟在4年前，北市環保局坦言，的確因人力導致稽查量能不足，明年上半年將先推動自主管理機制。

台北市議員鍾佩玲調閱資料發現，台北市環保局一共規定有十四類場所，包括學校、補習班、遊憩、醫療、社教場所及交通場域等飲水機需列管，目前列管數共有2120處，不過根據環保署規定的每月抽查飲水設備頻率，每個月僅需達30處、水質檢測20處，但以這樣的速度，台北市每年僅能抽查360處，占總數1成7不到，等同北市所有列管飲水機要查完要花5至6年。

鍾佩玲也舉客家文化園區的飲水機為例，實際查看飲水機的抽查紀錄，最近一次的紀錄竟是停留在108年、4年前的檢測報告；還有聯合醫院的飲水機，最近一次檢測也是在一年多年，質疑怎麼讓民眾安心飲水？

另外，目前台北市環保局的飲水機抽查場所，過度集中在捷運站及公園飲水機，包括飲水機維護管理抽查，5成都集中在捷運及公園；還有9成以上的水質抽查紀錄也都是捷運公園的飲水機水質，但卻有6類場所稽查次數零。還有台北市的中央部會機關飲水機，更完全沒有在列管名單內，議員要求健保署、勞保局等中央機關，因洽公人潮非常多，也應納入定期抽查對象。

台北市環保局長吳盛忠坦言，飲水機的抽查頻次，的確因人力不夠稽查頻次少，後續會提出精進方案，目前環保局就正在研議公私場所飲水機設備自主維護提報系統，由飲水機的管理單位提出自主管理機制，預計明年上半年就會推動，會請業者自主提報，包括飲水機維護及水質檢測等。