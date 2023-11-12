市府覓塭仔圳打造共生宅 地方憂三重銀新未來城消失

長照綜合園區「三重銀新未來城」都市計畫案件仍卡在中央，新北市府目前再覓新泰塭仔圳1.8公頃社福用地，規畫結合銀髮住宅、長照、醫療、社會住宅與相關產業進駐的共生宅，目前已經展開先期評估，預計採BOT或一半BOT、一半自辦方式，預計2025、2026年地政局點交土地後啟動。消息一出，地方憂銀新未來城恐胎死腹中，但城鄉局長黃國峰強調，會持續與中央溝通，銀新未來城一定會繼續推下去。

三重銀新未來城原為三重碧華國中舊址，市府2020年規畫為銀新未來城，打造商場、托老、托幼及運動中心與銀髮住宅等，但市府2020年10月報中央審議，共開了3次小組會議，今年2月4日再度補件後，至今無消無息，中央建議地方改做社宅，但地方堅持與地方發展目標不同，目前部分作為停車場使用，其餘地方荒煙蔓草。

新北市城鄉局長黃國峰表示，銀新未來城目前還在審議，市府並未放棄，仍持續與中央溝通，希望盡速推動開發，不過市府目前也研擬在新泰塭仔圳重劃區回饋的1.8公頃社福土地，規劃打造類似概念的共生宅，目前已展開先期評估。

城鄉局副總工程司黃永盛指出，塭仔圳共生宅概念與銀新未來城類似，將以多元開發興辦提供社會住宅、高齡健康及銀髮住宅、醫養或長照產業等，並納入公托、托老、身障照顧、日間照顧、青創等相關公益及社會福利設施供居民使用。

不同於銀新未來城除社福專用區還有部分非專用區，允許使用範圍較廣，都市設計審議會較繁瑣，塭仔圳這塊土地為純社福用地，允許使用限制較多，因此相關都市計畫審議會較銀新未來城容易。

黃永盛表示，由於1.8公頃土地非常大，如果是由市府直接興建，費用恐怕無法負擔，目前新北市展開先期規劃，採全促參方式，或是民間、官方各半的方式開發，預計配合塭仔圳重劃推動，在2025、2026年左右用地交付後啟動。

外界擔心市府另覓他處，銀新未來城恐胎死腹中，民進黨新北市議員李余典表示，銀新未來城地方盼望多年，既定政策一定要執行下去，他認為，銀新未來城位於蛋黃區，可提供周邊長者合適、便利的安心就養場所，若放棄這裡改到其他較偏遠地區，長者在地安心就養效果恐大打折扣，中央審議自然有他們的想法，市府在相關項目應該更審慎評估，才能盡早讓案子順利通過。