土城編定工業區持續都更及開發 新案兼顧友善育兒環境

位於新北的土城編定工業區近年持續都更及發展，產業型態也由傳產逐漸轉變為高科技及新型態產業，其中指標案國泰人壽土城工業區都更案在今年8月取得使用執照，未來將作為物流倉儲與廠辦空間；建築除以明亮設計及強化防震災做構想，也提供2層樓做公共托育空間，方便員工托育。

都更處說明，國泰人壽土城工業區都更案位在中央路四段與三民路交叉口位置，原先為太子汽車公司廠房，都更案於2019年11月9日發布實施，於2020年10月開工後，於今年8月取得使用執照，未來轉型作為物流倉儲與廠辦空間，目前正在辦理招商作業。

都更處指出，該都更案基地2萬3226平方公尺（約7025坪），透過都市更新重建方式，興建1棟地上10層、地下1層之廠辦大樓，未來預計引進物流業、資通訊、電子零組件製造、網路IC及新創產業進駐，創造約3000個就業機會。此外，都更以明亮設計及強化防震災構想，讓該案成為土城工業區指標之一。

都更處表示，該都更案除有人行空間留設、綠建築標章，同時認養周邊人行道及提供公共停車81位供訪客、洽公人員，增加公益性，也響應市府公共托育政策，提供1至2層樓室內空間375平方公尺（約113坪）的公共托育空間，未來預計收托60名幼兒，協助員工兼顧工作與家庭照顧責任，讓員工能安心上班。