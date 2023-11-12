快訊

柯辦：柯文哲從未向蔡正元道歉 太陽花事件僅交換意見

開罐頭前一動作多數人都忘記 可能讓細菌和微生物進到食物裡

虧損達24億美元 美國空軍一號想換波音747-8卻變大錢坑

土城編定工業區持續都更及開發 新案兼顧友善育兒環境

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國泰人壽土城工業區都更案位在中央路四段與三民路交叉口位置，未來將提供公益空間。圖／新北都更處提供
國泰人壽土城工業區都更案位在中央路四段與三民路交叉口位置，未來將提供公益空間。圖／新北都更處提供

位於新北的土城編定工業區近年持續都更及發展，產業型態也由傳產逐漸轉變為高科技及新型態產業，其中指標案國泰人壽土城工業區都更案在今年8月取得使用執照，未來將作為物流倉儲與廠辦空間；建築除以明亮設計及強化防震災做構想，也提供2層樓做公共托育空間，方便員工托育。

都更處說明，國泰人壽土城工業區都更案位在中央路四段與三民路交叉口位置，原先為太子汽車公司廠房，都更案於2019年11月9日發布實施，於2020年10月開工後，於今年8月取得使用執照，未來轉型作為物流倉儲與廠辦空間，目前正在辦理招商作業。

都更處指出，該都更案基地2萬3226平方公尺（約7025坪），透過都市更新重建方式，興建1棟地上10層、地下1層之廠辦大樓，未來預計引進物流業、資通訊、電子零組件製造、網路IC及新創產業進駐，創造約3000個就業機會。此外，都更以明亮設計及強化防震災構想，讓該案成為土城工業區指標之一。

都更處表示，該都更案除有人行空間留設、綠建築標章，同時認養周邊人行道及提供公共停車81位供訪客、洽公人員，增加公益性，也響應市府公共托育政策，提供1至2層樓室內空間375平方公尺（約113坪）的公共托育空間，未來預計收托60名幼兒，協助員工兼顧工作與家庭照顧責任，讓員工能安心上班。

新北城鄉局長黃國峰指出，近年來新北工業區都更案量逐年提高，尤其土城區交通便捷且區位良好，為新北市產業發展重鎮，目前新北市工業區多元都更總申請案件計58件，申請基地總面積約46公頃，更新後總樓地板面積約79萬坪，其中土城工業區都更案件計23件，申請基地面積約16.77公頃，未來工業區環境大幅提升後，可提供優質產業發展空間進而提高產業競爭力，也創造安全舒適的工作環境。

位於新北的土城編定工業區近年持續都更及發展，其中指標案國泰人壽土城工業區都更案在今年8月取得使用執照，未來將作為物流倉儲與廠辦空間。圖／新北都更處提供
位於新北的土城編定工業區近年持續都更及發展，其中指標案國泰人壽土城工業區都更案在今年8月取得使用執照，未來將作為物流倉儲與廠辦空間。圖／新北都更處提供
位於新北的土城編定工業區近年持續都更及發展，其中指標案國泰人壽土城工業區都更案在今年8月取得使用執照，未來將作為物流倉儲與廠辦空間。圖／新北都更處提供
位於新北的土城編定工業區近年持續都更及發展，其中指標案國泰人壽土城工業區都更案在今年8月取得使用執照，未來將作為物流倉儲與廠辦空間。圖／新北都更處提供

都更 托育

延伸閱讀

吳琪銘土城競總成立 賴清德合體「強棒出擊」

驚喜大復活！ 麥當勞「土城裕民店」12月回歸原址 網笑：土城人眼淚白流了

竹市寡婦樓都更案 議員要求市府應與建商解約

天九牌賭場藏工業區閒置廠房 中午就開賭

相關新聞

土城編定工業區持續都更及開發 新案兼顧友善育兒環境

位於新北的土城編定工業區近年持續都更及發展，產業型態也由傳產逐漸轉變為高科技及新型態產業，其中指標案國泰人壽土城工業區都...

大台北600萬人每日生鮮蔬果要靠它 板橋果菜市場冷鏈物流中心今動工

斥資2億元的板橋果菜市場冷鏈物流中心今天動工，低溫卸貨區吞吐量可達100公噸，全日溫度維持15度C以下，減少農產品耗損，...

長者打肺鏈疫苗資格複雜撲空惹民怨 里長冤成受氣包

除公費流感疫苗開打，各區里也開始讓長者施打肺炎鏈球菌疫苗，不過近期有議員接獲民眾陳情，指長輩依里辦公室公告時間前往施打站...

北市治安風水師 申請到檢測耗1個月

台北市警局推「治安風水師」逾20年計畫，至今已有40萬筆以上的檢測數，不過，北市議員實測申請到檢測完畢的時間竟花上快一個...

工地灌漿車撞死人 6月迄今沒開罰

北市大安區某建案6月發生工安意外，1輛灌漿車倒車疑未注意後方而撞上行人釀悲劇。議員苗博雅表示，建管處稱出工地圍籬的事都不...

三重擴大都計 可增額3.83萬人

新北市府辦理「擴大三重（五股興珍地區）都市計畫」，未來將有環狀線北環段站點，將以住商發展為主。城鄉局表示，三重現行計畫區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。