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大台北600萬人每日生鮮蔬果要靠它 板橋果菜市場冷鏈物流中心今動工

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋果菜市場冷鏈物流中心今天動工，地點就位於果菜公司後方。記者葉德正／攝影
板橋果菜市場冷鏈物流中心今天動工，地點就位於果菜公司後方。記者葉德正／攝影

斥資2億元的板橋果菜市場冷鏈物流中心今天動工，低溫卸貨區吞吐量可達100公噸，全日溫度維持15度C以下，減少農產品耗損，而高層冷藏庫可提供168噸冷藏量，可在蔬果盛產期、颱風豪雨季供貨量不足期間，調節供應量平穩市場價格，還有分裝場為蔬果加值，預計2024底完工。

板橋果菜市場平均每天拍賣量約330公噸，新北市副市長劉和然今代表市長侯友宜出席動工典禮指出，新北果菜公司身兼服務農友以及消費者角色，供應大台北地區將近600萬人口所需的每日生鮮蔬果。

劉和然說，今日全市首座的蔬果批發冷鏈物流中心動工，完工後不斷鏈的冷鏈運銷系統，可確保農民收益、提升蔬果的品質及農產競爭力，讓場內攤商生意越做越大，同時也能減少廢棄物的產生，逐步朝向新北市「2050年循環零廢」的政策目標前進。

新北果菜公司董事長劉來通指出，新北果菜公司目前僅有常溫卸貨拍賣場無低溫卸貨環境，蔬果品質維持不易，本次「冷鏈物流中心」為兩層式建築體，一樓為低溫卸貨區及高架式冷藏庫，二樓未來將設置蔬果分裝場，其中低溫卸貨區占地220坪可增加100噸蔬果卸貨量，全日溫度維持15度C以下，建立冷鏈物流體系最後一哩路，保證蔬果的品質與安全，實現產地到餐桌的品質控管及提升商品價值。

蔬果分裝場可落實食品安全衛生管理及珍惜食材資源，提升次級品附加價值，也能提升採收後處理技術、落實分級制度，提升交易量及果菜市場競爭力。

農糧署主祕陳啟榮指出，建置冷鏈中心是農業部重要政策，除了建置旗艦型，更補助地方果菜批發市場，目前已在全台建置14處，板橋果菜市場是全台首座綠建築與全電子交易的智慧批發市場，在冷鏈設備助攻後，可提供更好品質的蔬果。

板橋果菜批發市場發展協會理事長曾素勤表示，先前因為沒有冷鏈中心，很多果菜都很難保存，尤其盛產期間的菠菜、高麗菜等葉菜類，或是芒果季，如果當天沒有賣完，軟爛掉的蔬果很難再賣出去，只能廢棄非常浪費。

曾素勤說，未來完工後，不管是對產地還是批發、消費端，都有更好的保障，不僅延續蔬果品質，也能延長拍賣壽命，減少損失。

板橋果菜市場冷鏈物流中心今天動工，預計明年底完工啟用。記者葉德正／攝影
板橋果菜市場冷鏈物流中心今天動工，預計明年底完工啟用。記者葉德正／攝影

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