豪華露營區看高山雲海翻動 烏拉圭僑生帶你體驗台灣偏鄉之美

看著晨間的雲海在山間翻動，空氣中彌漫著森林特有的清新感，開設在新竹縣五峰鄉白蘭部落的「蟬說：霧繞」露營區，給人特別不一樣的露營感受。這是經營者馬驊4年間開設的6處偏鄉深度旅遊景點之一。其他像是與台中市政府合作在高美溼地開設的「蟬說：夕陽漫漫」與在太平酒桶山上的「蟬說：山中靜靜」也都各有不同特色，讓旅客有不同的偏鄉旅遊感受。

馬驊是烏拉圭僑生，就讀淡江大學經濟系二年級時就到夜市擺攤。大四快畢業前，他白天到青年旅館打工做房務、站櫃台，晚上還兼職用西班牙語、英語打電話到中南美國家陌生開發，把台灣的監視設備賣出去。

有了青年旅館經驗，他獲家人資助，和同學一起湊了90萬元在萬華剝皮寮創業，開了家青年旅館，正式走上經營旅宿之路。後來也趕在陸客來台前，在重慶北路的捷運站前開了另家青年旅館，藉此累積了資本，並幸運地躲過疫情造成的旅遊業災情。

他發現台灣有很多偏鄉景點和文化值得開發，4年前他先在南投的和社、鳳凰自然教育園區開設了小木屋住宿。接著即陸續在台中太平、高美溼地和新竹五峰的白蘭部落以豪華露營方式，開發偏鄉深度旅旅，疫情期間人們喜歡到戶外旅遊，4年裡創下每年上億元營業額。

馬驊說，以白蘭部落的「蟬說：霧繞」和「蟬說：霧語」為例，都位在海拔1千公尺之上，營地隱身在雲霧之中，除了有絕佳的高山美景，他們也把泰雅族的狩獵文化、農產品、創意料理都融入在住宿體驗中。有別於一般自我搭營的露營方式，旅遊者省去麻煩，受到許多人喜愛。

他說，國際間有個旅遊新趨勢，在都市稍作停留後即走入偏鄉，以了解真正的當地文化。台灣的偏鄉有許多豐富的人文與大自然尚未被大家認識，他和工作夥伴們就是抱持著「要把台灣原始的美介紹給大家」的想法，持續在這條路上耕耘。