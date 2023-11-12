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長者打肺鏈疫苗資格複雜撲空惹民怨 里長冤成受氣包

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
衛生局宣傳公告用大大的字體寫著「50歲以上免費」與「流感疫苗&肺炎鏈球菌疫苗」，導致民眾誤解50歲就能免費打炎鏈球菌疫苗，實則不然。圖／議員林延鳳辦公室提供
衛生局宣傳公告用大大的字體寫著「50歲以上免費」與「流感疫苗&肺炎鏈球菌疫苗」，導致民眾誤解50歲就能免費打炎鏈球菌疫苗，實則不然。圖／議員林延鳳辦公室提供

除公費流感疫苗開打，各區里也開始讓長者施打肺炎鏈球菌疫苗，不過近期有議員接獲民眾陳情，指長輩依里辦公室公告時間前往施打站，卻被告知先前接種疫苗「價數」不同，需擇日再來，讓長者撲空，甚至里長還有抱怨，衛生局公告不周全，讓民眾誤以為50歲以上就可以施打免費肺炎鏈球菌疫苗，讓他們無奈成為長輩「白跑一趟」的出氣包。衛生局表示，會來修正、檢討。

台北市議員林延鳳說，台北市長者施打「肺鏈疫苗」的施打資訊非常複雜，必須65歲以上，曾接種13或15價疫苗「滿一年」得接種23價疫苗，設籍北市63至64歲，或原住民族55歲至62歲民眾，從未接種過23價疫苗者，得接種一劑。議員質疑，這樣的接種資格光一般人看文字敘述就覺得複雜，更何況是長輩？

但議員接獲陳情，表示有衛生局宣傳公告竟僅用大大的字體寫著「50歲以上免費」與「流感疫苗&肺炎鏈球菌疫苗」，導致民眾誤以為50歲以上就可以免費施打兩種疫苗，但與實際政策根本不符，尤其許多長輩搞不清楚自己是多久以前曾打過幾價疫苗，衛生局要給長輩「記憶兼公衛知識大考驗」，完全不便民，也徒增基層人員困擾。

有里長說，最糟糕的是，許多已反映給衛生局知道，但衛生局就是不改公告，讓施打站現場的里長、醫護人員要費時費神向長輩們解釋，成為第一線施打不成的長輩受氣包。

台北市衛生局長陳彥元回應，的確宣傳公告將肺炎鏈球菌的宣導公告與流感放在一起，說明看起來也不是很明確，因肺炎鏈球菌疫苗不可能50歲以上就可以接種，的確會造成誤解，會來修正。

林延鳳呼籲，關於肺鏈疫苗，衛生局應研議先透過雲端健保資訊，先行查明長者可施打種類，用個別施打通知簡訊或通知單告知長者資訊，而不是用不清不楚的公告，形同考驗長者的判讀能力，或者撲空之後，讓里長再成幫衛生局擋民怨的沙包！尤其有許多里長抱怨，只是用公告根本看不懂，應該個別簡訊通知。衛生局回應，會來研議。

議員陸續接獲陳情，衛生局宣傳公告用大大的字體寫著「50歲以上免費」與「流感疫苗&肺炎鏈球菌疫苗」，導致民眾誤解50歲就能免費打炎鏈球菌疫苗，實則不然。圖／議員林延鳳辦公室提供
議員陸續接獲陳情，衛生局宣傳公告用大大的字體寫著「50歲以上免費」與「流感疫苗&肺炎鏈球菌疫苗」，導致民眾誤解50歲就能免費打炎鏈球菌疫苗，實則不然。圖／議員林延鳳辦公室提供

衛生局 流感疫苗 長輩

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