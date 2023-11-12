三重擴大都計 可增額3.83萬人

新北市府辦理「擴大三重（五股興珍地區）都市計畫」，未來將有環狀線北環段站點，將以住商發展為主。城鄉局表示，三重現行計畫區可容納人口比率及住商使用率達9成以上，都計區計畫設住商面積約7.59公頃，有約3.83萬人的增額量。

擴大都市計畫2021年11月19日通過市都委會審議，2022年1月24日送內政部審議，內政部於2022年5月12日、今年4月21日開都委小組會議，5月17日發文給新北市府，市府7月13日補充最新計畫內容呈給內政部至今。

城鄉局坦言，都市計畫的縫合有助於整體規畫，也可適時將捷運TOD與水岸城市打造出來，希望中央可盡速排會，早日通過，讓翻轉新北更進一步。

新北市城鄉局表示，經新北經發局訪查，計畫區內工廠以金屬製與機械設備製造業為主，以未登記工廠為多，另有2處合法登記工廠聚落保留，未來配合計畫區發展，未登記工廠部分將啟動產業用地媒合機制輔導合法化。

城鄉局表示，三重現行計畫區可容納人口比率及住商區使用率皆達90%以上，趨近飽和，而三重都計區尚有約3.83萬人的增額量，應辦理新訂擴大都市計畫，並增加部分住宅區及商業區，因應都會核心人口成長需求。

城鄉局表示，未來住宅空間需求，延伸二重疏洪道兩側住宅使用，透過未來Y19B站捷運出入人流，帶動區域商業發展，總計畫設住、商面積約7.59公頃，捷運場站周遭畫設廣場兼停車場，四維路周邊規畫停車場，提供民眾轉乘需求及周邊停車需求。

另集中規畫公園用地1.32公頃、總計畫設5項開放性公共設施，約占計畫區面積14.2%；並保留既有學校（更寮國小）並依法規檢討擴大文小用地範圍，提供周邊學區服務。

議員顏蔚慈表示，未來會大量吸納年輕人口，檢討都市計畫有其必要，但需兼顧增加公共設施比例及維護既有工廠聚落，提升生活品質的同時，也捍衛既存產業的生存。

議員王威元則說，未來預計會有大批人口進駐，希望交通及停車等整體規畫要先考慮好，另外擴大都市計畫目前卡在中央，希望中央能加速，讓三重能盡快發展。