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北市治安風水師 申請到檢測耗1個月

聯合報／ 記者邱書昱林佳彣／台北報導

北市警局推「治安風水師」逾20年計畫，至今已有40萬筆以上的檢測數，不過，北市議員實測申請到檢測完畢的時間竟花上快一個月，遠比規範流程的7天多出好幾倍，「等待過程中遭竊，誰要負責」，且防竊相關資訊網站都沒更新。北市警察局說，未來將升級申請系統，在民眾申請檢測後即時通知承辦人等方式精進。

市警局為加強市民住宅防竊，規畫治安風水師執行方案，為市民的居家防竊設施，提供有效的改善建議，服務全年無休，各分局偵查隊、派出所都可以申請。

議員何孟樺說，治安風水師對防止居家防竊有一定效果，因為只要有1戶遭竊，根據相關規定周遭7戶都要一併檢測，然而，她的助理在9月17日申請，填寫希望19日申請，沒想到苦等二周才等到警局電話，現場檢測更是拖到10月19日，質疑沒有按照「治安風水師檢測工作流程」的7日時限。

她發現，治安風水師網站提供的「門鎖品牌分析資料」，至今都仍停留在22年前委託消基會辦理的調查，找了專業鎖匠來看這份資料，各種門鎖價位早已有段落差，多數也都停售，全是骨董。目前後台數據無法得知有多少民眾主動申請檢測，也無從得知有多少民眾了解這項檢測服務，警局要對容易遭竊的地區重點推廣。

北市一名派出所長坦言，幾乎沒有民眾會主動申請治安風水師，還要再多加宣傳，否則大部分民眾都不知道，都要基層警員挨家挨戶去協助，若看到防竊不佳，也會建議加裝監視器、換鎖頭等，警局雖然沒有要求件數，但若有幫忙民眾查看「治安風水」，就可申請報獎勵，也讓基層積極協助。

北市警局表示，民眾申請治安風水師檢測服務後，原系統未有提醒承辦人確認的功能，未來將升級申請系統，在民眾申請檢測後即時通知承辦人，於7日內回覆申請民眾，官方網站也會更新治安風水師檢測服務、住宅防竊等資訊。

警局統計，執行治安風水師計畫皆維持穩定，民國110年有1萬1771件、111年有1萬4002件、112年1到10月有1萬1527件，北市住宅竊盜發生數統計，近三年發生數逐年下降，110年有248件、111年有234件、112年1到9月有189件。

風水 北市

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