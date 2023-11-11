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無怨無悔協助特教班18年 許秀鎮獲頒新北杏福志工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
得到「杏福志工」的自強國中志工許秀鎮（右一），今年已75歲，18年的特教志工服務歲月中，協助與支持資源班學生融入班級與課程學習。記者江婉儀／攝影
得到「杏福志工」的自強國中志工許秀鎮（右一），今年已75歲，18年的特教志工服務歲月中，協助與支持資源班學生融入班級與課程學習。記者江婉儀／攝影

新北市教育局今天表揚488位資深優良志工，其中得到「杏福志工」的自強國中許秀鎮，今年已75歲，18年的特教志工服務歲月中，協助與支持資源班學生融入班級與課程學習、陪同多重障礙的孩子生活習慣養成與訓練，更陪伴情緒不穩的個案適應各種情境，提供情感支持。

新北市教育局今舉辦「112年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，由副市長劉和然出席表揚488位代表，其中35位「杏福志工」、334位「學校資深優良志工」、「愛心服務站」118位代表及績優志工團隊1隊，感謝所有的志工無私付出。

許秀鎮樂於助人，更是把志工當「正職」，對弱勢孩子的生命價值全然尊重與維護，幫助特教生，視如己出、用心關懷，從不遲到、早退，是學校親師生最信賴的「好媽媽」、「好阿嬤」。

許秀鎮分享，原本自己是在電子業上班，公司因為要搬廠，她辭去工作，後來在朋友的帶領下去單志工。當志工這些歲月，「沒想到一做就做上癮了」，每天早上7點半做到下午5點半，跟著學校老師一起上下班，雖然特教生聽不太懂大人們想表達什麼，但照顧學生們心裡感到很快樂。

許秀鎮說，當志工這些年，回憶真的數不清，特殊生不只在體育、美術課上都需要協助，連上廁所也會需要旁人幫忙，她3、4年前碰到一個特殊生，因為會對人動手，也曾被捏到瘀青，但還是耐著性子好好陪伴、指導這位學生。

另外，板橋國小志工江幸玫今年獲頒金駝獎，她擔任導護志工迄今已逾27年，不論晴雨守護學童安全，積極參與各項校園活動支援學校，以擔任志工為樂，江幸玫表示，走出社會當志工，身心必定健康，而且越做越年輕。

得到「杏福志工」的自強國中志工許秀鎮，今年已75歲，18年的特教志工服務歲月中，協助與支持資源班學生融入班級與課程學習。圖／許秀鎮提供
得到「杏福志工」的自強國中志工許秀鎮，今年已75歲，18年的特教志工服務歲月中，協助與支持資源班學生融入班級與課程學習。圖／許秀鎮提供

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