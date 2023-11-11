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伊東豊雄操刀 「台南市李科永紀念圖書館」設計圖曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日本建築大師伊東豊雄規畫台南市李科永圖書館設計圖出爐。圖／台南市文化局提供
日本建築大師伊東豊雄規畫台南市李科永圖書館設計圖出爐。圖／台南市文化局提供

台南市李科永紀念圖書館今年5月在市長黃偉哲見證下，日本建築大師伊東豊雄與李科永文教基金會簽訂合作意向書，由伊東豊雄建築師規畫設計，伊東豐雄建築師日前親自來台簡報說明基本設計，希望李科永紀念圖書館不僅僅是一個建築物，更是一個啟發孩童想像力、促進文化活動的空間。

台南市文化局表示，在伊東豊雄建築師的提案設計中，圖書館建築外觀為單層平面展開式的環狀建築，在鄰近住宅及商業大樓環繞下，環狀設計創建更多開放性和互動性；內部規畫採無隔間的流動空間，讓兒童和成人可以輕鬆交流；環狀結構所創造的中庭，形成一個供兒童安心遊玩的戶外空間。透過屋頂和牆面的綠化，結合深簷的建築設計同時可有效降低陽光直射，打造一個節能且舒適的建築。

為了打造出符合台南在地需求的圖書館，伊東豊雄建築事務所團隊多次到訪台南，現勘基地周邊環境，也實際到訪圖書館，觀察館員及讀者的使用行為。伊東豊雄希望這座充滿創意與人文關懷的台南市李科永紀念圖書館，除了提供兒童快樂學習、遊樂和培育的理想場所外，也可成為台南市具有代表性的地標。

副市長葉澤山表示，台南市李科永紀念圖書館座落於安南區草湖寮公園內，為了配合伊東建築師以環狀設計為概念的圖書館外觀，市府未來也會重新整體規畫公園景觀，與圖書館的環境結構互相呼應，以符合伊東建築師「為兒童打造一個快樂學習、遊樂和培育的理想場所」的設計理念，並成為台南市具有代表性的地標。讓圖書館成為市民朋友親近閱讀、社區聯繫的公共場域，吸引更多民眾愛上閱讀。

李科永基金會捐贈的第10座李科永紀念圖書館，捐贈額度從7000萬元提高為1億元，邀請日本建築大師伊東豊雄操刀，圖書館設計將融合公園地景，打造成為台南新地標。伊東豊雄為日本知名建築師，在台灣有許多建築作品，包含台中國家歌劇院、台北松菸文創大樓、高雄世運主場館、台灣大學社會科學院等。

日本建築大師伊東豊雄規畫台南市李科永圖書館設計圖出爐。圖／台南市文化局提供
日本建築大師伊東豊雄規畫台南市李科永圖書館設計圖出爐。圖／台南市文化局提供

建築師 圖書館 台南

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