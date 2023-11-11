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北市丹鳳山古蹟必經步道三不管 市府：須所有權人同意

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市定古蹟「北投真言宗石窟建築群」位在北投丹鳳山，議員林延鳳發現上山必經步道是北市、中央、私人的三不管地帶。圖／林延鳳研究室提供
台北市定古蹟「北投真言宗石窟建築群」位在北投丹鳳山，議員林延鳳發現上山必經步道是北市、中央、私人的三不管地帶。圖／林延鳳研究室提供

北市古蹟北投真言宗石窟建築群」位在北投丹鳳山，奉祀波切不動明王、弘法大師，上山必經步道是北市、中央、私人的三不管地帶，議員發現階梯損壞、雜草叢生都無人整理，要求市府協調管理權限、挹注經費修繕，盼串連周邊自然步道為當地新亮點。大地處說，將邀相關單位現勘，積極取得土地所有權人同意後改善。

北投真言宗石窟建築群是在台日本人1910年代將日本真言宗佛教引進台灣的重要場域，包含弘法大師巖石窟、波切不動明王石窟，周邊還有奉獻石柱、參道、弘法大師紀念碑等，見證日本佛教在台發展過程，與日治時期北投溫泉開發史有關，具地方歷史與文化意義，所有權人為林務局，2019年被北市府列為市定古蹟。

林延鳳發現，從溫泉路前往該處必經的既成步道，土地權屬涉及私人、國產署卻無人管理，階梯老舊斑駁、長青苔，還會經過廢棄民宅，甚至有一大段陡峭路，得仰賴山友綁上的繩索才能上山，步道雜草叢生、多處幾乎被掩蓋，曾有民眾抱怨缺乏管理很可惜。走過該步道後，就會連接北市府工務局列管的丹鳳山步道。

她認為，工務局大地工程處若取得該步道的管理權限，再攜手文化局行銷，從新北投溫泉區的溫泉路上山，連接丹鳳山步道，串連軍艦岩、丹鳳石、電視塔等景點，富有人文、歷史與觀光的路線，將不輸「台北大縱走」與「文化小旅行」，成為北投地區一大新亮點。

大地處說明，該既有步道非北市府列管登山步道，全長約502公尺、高差108公尺，大部分土地含保安林地屬國有土地、局部涉及私人土地，前中段路線較平緩的水泥鋪面是住宅間通路，中後段坡度較陡為自然土徑，途經北投波切不動明王尊後，銜接丹鳳山登山步道。

大地處長池蘭生表示，該既成步道大部分為民眾私闢，經查土地權屬多為公地、少部分私地，若市府取得土地使用同意，將會新闢這條步道；大地處將邀集相關單位現勘，積極取得土地所有權人同意後，辦理步徑改善方案。文化局文化資產科長邱稚亘說，與林務局一直保有聯繫，預計明年會執行該市定古蹟補助修復再利用計畫。

林延鳳實際前往北投真言宗石窟建築群其中一處神龕，此為祭祀金剛界大日如來、弘法大師。圖／林延鳳研究室提供
林延鳳實際前往北投真言宗石窟建築群其中一處神龕，此為祭祀金剛界大日如來、弘法大師。圖／林延鳳研究室提供
從溫泉路前往北投真言宗石窟建築群的既成步道會行經私地，一旁鐵皮圍籬老舊無人整理。圖／林延鳳研究室提供
從溫泉路前往北投真言宗石窟建築群的既成步道會行經私地，一旁鐵皮圍籬老舊無人整理。圖／林延鳳研究室提供
從溫泉路前往北投真言宗石窟建築群的既成步道狹窄，且幾乎被兩旁植物掩蓋。圖／林延鳳研究室提供
從溫泉路前往北投真言宗石窟建築群的既成步道狹窄，且幾乎被兩旁植物掩蓋。圖／林延鳳研究室提供
林延鳳說，前往北投真言宗石窟建築群的既成步道，陡峭不利人行，需借助繩索支撐才有辦法上山。圖／林延鳳研究室提供
林延鳳說，前往北投真言宗石窟建築群的既成步道，陡峭不利人行，需借助繩索支撐才有辦法上山。圖／林延鳳研究室提供

北投 北市 古蹟

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