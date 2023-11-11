快訊

東北季風影響...基隆北海岸豪雨特報 台北、宜蘭大雨

他失心瘋買MagSafe磁吸充電器驚「愈充愈熱」 網曝長期用害iPhone這1事

阿公農忙「手震」也報案…手機手表自動求救 烏龍案過半

三重人口飽和達9成 擴大都市計畫住商區可增3.83萬人

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
該計畫區內工廠以金屬製與機械設備製造業為主，以未登記工廠為多，另有2處合法登記工廠聚落予以保留，未來配合計畫區發展，未登工廠部分將啟動產業用地媒合機制輔導合法化。圖／新北市城鄉局提供
該計畫區內工廠以金屬製與機械設備製造業為主，以未登記工廠為多，另有2處合法登記工廠聚落予以保留，未來配合計畫區發展，未登工廠部分將啟動產業用地媒合機制輔導合法化。圖／新北市城鄉局提供

新北市府辦理「擴大三重（五股興珍地區）都市計畫」，該地區現況多數位非都市計畫區，未來將有環狀線北環段站點，及以住商發展為主。城鄉局最新補充計畫內容中，三重現行計畫區可容納人口比率及住商使用率皆達9成以上，都計區計畫設住商面積約7.59公頃，尚有約3.83萬人的增額量。

該擴大都市計畫2021年11月19日通過市都委會審議，2022年1月24日送內政部審議，內政部2022年5月12日、今年4月21日開都委小組會議，5月17日發文給新北市府，而市府7月13日補充最新計畫內容呈給內政部至今。

新北市城鄉局表示，經經發局訪查，計畫區內工廠以金屬製與機械設備製造業為主，以未登記工廠為多，另有2處合法登記工廠聚落予以保留，未來配合計畫區發展，未登工廠部分將啟動產業用地媒合機制輔導合法化。

城鄉局表示，三重現行計畫區可容納人口比率及住商區使用率皆達90%以上，趨近飽和，而三重都計區尚有約3.83萬人的增額量，應辦理新訂擴大都市計畫，並增加部分住宅區及商業區，因應都會核心人口成長需求。

針對計畫區土地使用，城鄉局表示，未來住宅空間需求，延伸二重疏洪道兩側住宅使用，透過未來Y19B站捷運出入人流，帶動區域商業發展，總計畫設住、商面積約7.59公頃，捷運場站周遭畫設廣場兼停車場，四維路周邊規畫停車場，提供民眾轉乘需求及周邊停車需求。

另集中規畫公園用地1.32公頃、總計畫設5項開放性公共設施，約占計畫區面積14.2%；並保留既有學校（更寮國小）並依法規檢討擴大文小用地範圍，提供周邊學區服務。

城鄉局表示，溪北都心未來將朝向國際創新產業為發展核心，朝向住、商及高知識產業發展為主，故此計畫區以住商發展導向，配合未來捷運環狀線Y19B站，以TOD發展核心概念，透過場站周邊土地整體規畫，帶動鄰近工業區升級轉型，並型塑親水生活社區。

新北市府辦理「擴大三重（五股興珍地區）都市計畫」，未來將有環狀線北環段站點，及以住商發展為主，未來勢必看漲。圖／新北市城鄉局提供
新北市府辦理「擴大三重（五股興珍地區）都市計畫」，未來將有環狀線北環段站點，及以住商發展為主，未來勢必看漲。圖／新北市城鄉局提供

捷運環狀線 都市計畫

延伸閱讀

從中國產變成韓國製？全新Polestar 4敲定2025年於雷諾釜山廠量產！

新北刑案犯罪人口率為六都最低 侯友宜競辦：賴陣營法院認證不專業

台南捷運「藍黃合」 黃偉哲：藍線和黃線串聯可評估

人口普查最新預測！2050年亞裔移民數將超越西語裔 老人將超過兒童

相關新聞

影／北市工地撞死人都沒罰挨批 建管處急罰9萬並勒令停工

北市大安區某建案6月發生工安意外，一輛灌漿車倒車疑未注意後方而撞上行人釀悲劇。議員苗博雅接獲陳情，住戶抱怨業者不管巷子安...

三重人口飽和達9成 擴大都市計畫住商區可增3.83萬人

新北市府辦理「擴大三重（五股興珍地區）都市計畫」，該地區現況多數位非都市計畫區，未來將有環狀線北環段站點，及以住商發展為...

創惡例？ 環南市場改建25年蓋不完

台北市環南市場改建案，預計明年完工，議會財政委員會昨考察，藍綠議員批，市場改建長達1/4世紀，仍未完工，創下惡例，也發現...

北市觀光戰略報告 挨批國中程度被退回

北市觀傳局昨赴議會教育委員會提「北市觀光戰略與其他縣市比較」專案報告，但議員發現，完全沒有優劣分析，無從得知北市跟其他縣...

新北審預算 朝野搬賴侯立牌互嗆

新北市議會昨審查明年總預算，歲出2131億元達升格以來最高，也是全國預算最高，歲入與歲出差短136億元，將舉債弭平，代理...

地政所少算8.47坪 北市貴族醫院 獲國賠1558萬

台北市私立中山醫院位於大安區，被外界視為「貴族醫院」，但院方發現大安地政事務所更正登記土地時，面積少了28平方公尺（約8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。