新北審預算 朝野搬賴侯立牌互嗆

新北市議會昨審查明年總預算，歲出2131億元達升格以來最高，也是全國預算最高，歲入與歲出差短136億元，將舉債弭平，代理市長劉和然昨原定報告，但民進黨團不滿侯友宜請假，將侯立牌放在「市長」備詢台杯葛。國民黨團也擺出賴清德立牌，高喊「領薪水、跑選舉」。藍綠僵持不下，劉和然無法上台，改書面報告。

民進黨團總召鄭宇恩率先表示，新北明年預算2131億是史上規模最大，「但新北沒有市長好像也沒有差別？」要求侯市長至少要在下個會期回來，重新施政報告跟預算報告，盼議長先裁示。

國民黨議員林國春表示，侯友宜是按照規定請假，薪水捐給新北市府，反觀賴清德當初230幾天為何沒有到議會，且薪水照領，可見標準不同，若繼續討論這個話題只會讓議會爭論不休。

正當藍綠對於立牌是否撤下爭論不休時，無黨籍議員蘇泓欽則說，不樂見這種狀況，這真的是社會亂源，請執政黨的民進黨中央黨團修法，民代未來要去參選，「不得帶職參選」，就可以名正言順有代理人。

國民黨議員王威元提議，代理市長的部分，是否就用書面部分，讓預算付委。無黨籍議員李翁月娥則怒斥，「每天議會都在鬧，到底是在為人民爭取什麼？」並要議長蔣根煌拿出魄力，叫大家不要再鬧。

議事過程中，雙方為了是否撤下立牌爭執，國民黨團在雙方溝通後，率先妥協撤下賴的立牌。最後倒數5分鐘，議長蔣根煌裁示，總預算交付各委員會審查。

國民黨團事後表示，民進黨在議場放置多個侯友宜立牌，不斷拖延預算付委程序。民進黨團則說，大家只是要求主席裁示侯友宜應在下一個會期回來議會「市長預算報告」。