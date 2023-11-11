快訊

全台有感！凌晨0時54分花東規模5.4地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地政所少算8.47坪 北市貴族醫院 獲國賠1558萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導
台北市私立中山醫院位於大安區，被外界視為「貴族醫院」。本報資料照片
台北市私立中山醫院位於大安區，被外界視為「貴族醫院」。本報資料照片

北市私立中山醫院位於大安區，被外界視為「貴族醫院」，但院方發現大安地政事務所更正登記土地時，面積少了28平方公尺（約8.47坪），提訴訟要求國家賠償，台北地院調查，土地登記與計算面積相比，超出法定容許誤差，原因是當年重測地籍圖面積計算錯誤，判賠1558餘萬元。

中山醫院已改設中山醫療社團法人，原告主張當時社團法人資本額為5億2963萬餘元，持有土地登記面積應為1371平方公尺，但大安地政事務所2021年10月18日逕行更正面積登記為1343平方公尺，短少28平方公尺，因地政事務所登記錯誤，降低中山醫療社團法人的資本額而受有損害，依當期公告土地現值每平方公尺57萬9000元，要求地政事務所賠償1558餘萬元。

大安地政事務所認為，中山醫療社團法人土地登記與計算面積相比，超出法定容許誤差，查明後是因前台北市政府地政處測量大隊1977年間重測地籍圖面積計算錯誤所致，依規定要更正登記，地政事務所沒有違誤。

台北地院指出，測量大隊1977年間重測地籍圖時，計算土地面積有錯誤所致，地政事務所沒有證明面積短少原因能歸責於中山醫療社團法人，大安地政事務所應負賠償責任。

法人 北市

延伸閱讀

大巨蛋免費門票遭人網售1張3千元 北市刑大火速約談4黃牛

北市環南市場改建25年蓋不完 議員批創下「惡例」市場處回應了

北市技職教育新里程碑 蔣萬安成立全國首創商業虛擬金融中心

專案報告挨批國中生等級 北市「觀光戰略」遭議會退回

相關新聞

新北審預算 朝野搬賴侯立牌互嗆

新北市議會昨審查明年總預算，歲出2131億元達升格以來最高，也是全國預算最高，歲入與歲出差短136億元，將舉債弭平，代理...

創惡例？ 環南市場改建25年蓋不完

台北市環南市場改建案，預計明年完工，議會財政委員會昨考察，藍綠議員批，市場改建長達1/4世紀，仍未完工，創下惡例，也發現...

北市觀光戰略報告 挨批國中程度被退回

北市觀傳局昨赴議會教育委員會提「北市觀光戰略與其他縣市比較」專案報告，但議員發現，完全沒有優劣分析，無從得知北市跟其他縣...

地政所少算8.47坪 北市貴族醫院 獲國賠1558萬

台北市私立中山醫院位於大安區，被外界視為「貴族醫院」，但院方發現大安地政事務所更正登記土地時，面積少了28平方公尺（約8...

平溪南山里一周三天共餐 各界捐加菜金造福銀髮族

平溪區南山里開辦共餐已經五年多，每周一，三，五中午都會開飯，一周吃三次，凡鄰近的里民都可以來享用，今(10)日為響應銀髮共餐，觀天下有線電視特別到南山里銀髮共餐據點捐贈一萬元加菜金，讓南山里的銀髮共餐可以辦得更豐盛，更長久，造福當地銀髮族。

新北耶誕城11月17日登場 光雕秀試燈裸視3D投影吸睛

新北歡樂耶誕城17日開城，光雕投影秀昨晚試燈。新北市府今天指出，民眾體驗聲光饗宴，主角桑塔熊與薑餅人在大銀幕跳躍互動，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。