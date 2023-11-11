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北市觀光戰略報告 挨批國中程度被退回

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市「觀光戰略」專案報告，被議員批評只有國中生等級，遭到退回。記者楊正海／攝影
北市「觀光戰略」專案報告，被議員批評只有國中生等級，遭到退回。記者楊正海／攝影

北市觀傳局昨赴議會教育委員會提「北市觀光戰略與其他縣市比較」專案報告，但議員發現，完全沒有優劣分析，無從得知北市跟其他縣市比較，還批是國中學生等級，報告遭退回。觀傳局指出，會納入議員建議，針對內容精進，再赴議會專案報告，致力推廣北市觀光。

議員何孟樺說，報告沒有提及新北、台中、高雄遊客統計，列舉其他縣市資料更沒有認真做功課，僅用公開資訊敷衍了事。報告提及新北在觀光行銷只有做「菲律賓旅展推廣」，難道是在打臉市長侯友宜？暗批侯8年來一事無成？整個報告非常不及格，應該退回報告讓觀傳局好好寫一份新的報告。

觀傳局長王秋冬表示，報告中不能指出別人不好的地方，主要是從其他縣市的議會報告來擷取。何孟樺則反批，是要觀傳局指出其他縣市的優點來借鏡，而不是缺點，甚至連最基本的遊客數字都不知道，這樣要如何知道北市觀光戰略？現在大家都在說高雄的演唱會經濟，那台北市要如何學習，報告中也都隻字未提。

議員的王閔生也說，報告至少要點出其他縣市做得好，但北市做得不足的地方，針對大型系列活動亮點要做比較分析，如果沒辦法比較出來也要跟提案議員溝通。

教育委員會召集人李建昌指出，報告只有「國中程度」，應有研究所以上程度，必須跟提案議員私底下好好溝通，扎實寫出來，現在要抓取資料也不困難，並同意退回專案報告改期排案。

觀傳局指出，議會專案報告中所列的各縣市觀光推廣資料，是從各官方網站今年年9、10月公開資料擷取，並依海外推廣、吸客方案及大型活動三項，列出今年已完成工作內容，並非年度完整計畫。

北市 議員 觀傳局

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