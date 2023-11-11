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創惡例？ 環南市場改建25年蓋不完

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市環南市場改建案，預計明年完工（圖）；第一期已完工，攤商進駐後發現諸多問題。記者邱書昱／攝影
台北市環南市場改建案，預計明年完工（圖）；第一期已完工，攤商進駐後發現諸多問題。記者邱書昱／攝影

台北市環南市場改建案，預計明年完工，議會財政委員會昨考察，藍綠議員批，市場改建長達1/4世紀，仍未完工，創下惡例，也發現2期工程大小狀況。環南市場自治會也盼早日完工、進駐，北市市場處表示，冷氣空調及地板鋪面已做改善，攤位空間部分會待2期完工啟用後，與1期2樓空間重新規畫改善。

環南市場建於民國67年，市場販售加工食品、魚肉類、家禽、蔬果等貨品，1323個攤位，市場建築物結構主體使用負荷過大、設備老舊、環境不佳等，因此民國88年編列市場分為2期改建，不料，尋覓中繼市場拖延了建設，如今已改建25年，2期進度89.4%，經費從86億元，增加到94億元。

台北市環南市場改建案，預計明年完工；第一期已完工，攤商進駐後發現諸多問題（圖）。記者邱書昱／攝影
台北市環南市場改建案，預計明年完工；第一期已完工，攤商進駐後發現諸多問題（圖）。記者邱書昱／攝影

國民黨議員秦慧珠批，工程曠日廢時之外，預算也不斷攀升，近期又增列1.23億元物調費，離明年完工僅剩幾個月，還要向議會討預算，吃定議會就會給嗎？如果提前完工，就不會有這筆費用了，北市還有很多市場要改建，若都花25年，「大家有那麼長的命可以活嗎？」

國民黨議員郭昭巖說，柯文哲市府為了搶快，1期完工攤商進駐後才發現問題一籮筐，空調設備不良、攤商指標路線混雜等，前後達50多項狀況，不希望重蹈1期攤商進駐後，又得花上千萬元改善的覆轍。

民進黨議員洪婉臻和顏若芳走在環南市場2期的停車場樓層，發現鋪面容易打滑，只要地板有水，勢必會跌倒，而且這座堪稱東亞最新的市場，預計結合觀光，所以腥臭味問題也該解決。

環南市場攤商自治會長林勝東說，民國88年設計的大樓，時過境遷，許多設備都該改善，期望市府能符合攤商的需求完成工程，預算也能盡快通過，讓攤商早日進駐這盼了許久的市場。

北市市場處副處長高群荐坦言，攤商進駐1期大樓後反映諸多問題，因此將各項問題統整，提供給水利處作為2期工程的借鏡，例如，空調冷氣外溢，2期的出入口將設空氣門，停車場人行道打滑問題，也已鋪金剛砂增摩擦係數。

高群荐說，待2期1樓完工後，1期2樓的豬肉、魚肉攤將搬遷於此；屆時1期2樓的則會作為攤商後場準備空間，預計明年4月到中秋節會陸續調整，也會輔導攤商將味道較重的肉渣、生鮮，使用專用垃圾打包後到冷藏空間集中處理。

環南市場 議員 北市

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