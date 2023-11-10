新北耶誕城11月17日登場 光雕秀試燈裸視3D投影吸睛

新北歡樂耶誕城17日開城，光雕投影秀昨晚試燈。新北市府今天指出，民眾體驗聲光饗宴，主角桑塔熊與薑餅人在大銀幕跳躍互動，還有復古小精靈電玩，這是創新裸視3D投影技術。

新北市觀光旅遊局表示，歡樂耶誕城將於17日點燈開城，將連續點亮46天。今年由桑塔熊與羅比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍聯袂登場。

每年最受矚目的光雕投影秀，觀旅局指出，昨晚試燈首度曝光，吸引市民廣場不少散步、休閒、運動的民眾欣賞與攝影。試燈時，主視覺的抹茶耶誕樹也點亮無數燈串，依序綻放紅、藍、黃的光芒。

一名黃姓市民說，他昨晚觀看市府大樓的光雕秀試燈，在倒數計時中，由桑塔熊與戴著耶誕帽的薑餅人登場，以木槌敲開序幕，透過層層光影設計，讓平面的大樓外牆展現3D立體視覺。

除耶誕樹、雪人、彩球糖果等耶誕元素外，黃姓市民表示，今年主要內容還融入復古小精靈電玩元素，讓不少「五年級」民眾相當懷念。試燈時，也播出不少電影預告片廣告、運動用品廣告，引起民眾討論。

觀旅局指出，國際或國內品牌常贊助大型活動，只要符合法律，市府都歡迎。歡樂耶誕城的得標廠商，依契約可尋找贊助，往年光雕投影秀也曾與影視公司合作播放電影廣告，昨晚數段影片是合作廣告的測試影片。

有關合作案，觀旅局表示，新北市府確實接到許多國內、國外知名品牌希望洽談合作，期待發揮品牌加乘效益。內容都還在討論階段，但須考慮觀賞品質、氛圍及內容合宜性。