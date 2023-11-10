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台北大巨蛋測試賽黃牛喊1票3千元 蔣萬安怒了：惡劣行徑

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席2023台北設計獎頒獎典禮。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安下午出席2023台北設計獎頒獎典禮。圖／北市府提供

台北大巨蛋11月18日的萬人測試賽，今天中午12點開放民眾免費索票，立即被秒殺，隨後出現黃牛票，喊出一票3千。對此，台北市長蔣萬安下午出席2023台北設計獎頒獎典禮受訪指出，希望全民抵制這樣的惡劣行為。

蔣萬安指出，他中午獲知11月18日的大巨蛋預備賽，票已經秒殺，也出現可能的黃牛票販售，即刻要求市警局追查，依法嚴辦，也嚴正譴責這些不肖人士利用這機會，進行販售黃牛票的惡劣行徑，也希望全民抵制這樣的惡劣行為，請民眾接獲任何販售行資訊，能提供給警方，一定即刻追查依法嚴辦。

北市警局也表示，已經成立網蒐小組，積極查緝；若接獲檢舉或有人告發兜售免費票券，不排除可依違反社會秩序維護法調查並移送法院裁處。

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