聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北大巨蛋測試賽黃牛喊1票3千元 蔣萬安怒了：惡劣行徑
台北大巨蛋11月18日的萬人測試賽，今天中午12點開放民眾免費索票，立即被秒殺，隨後出現黃牛票，喊出一票3千。對此，台北市長蔣萬安下午出席2023台北設計獎頒獎典禮受訪指出，希望全民抵制這樣的惡劣行為。
蔣萬安指出，他中午獲知11月18日的大巨蛋預備賽，票已經秒殺，也出現可能的黃牛票販售，即刻要求市警局追查，依法嚴辦，也嚴正譴責這些不肖人士利用這機會，進行販售黃牛票的惡劣行徑，也希望全民抵制這樣的惡劣行為，請民眾接獲任何販售行資訊，能提供給警方，一定即刻追查依法嚴辦。
北市警局也表示，已經成立網蒐小組，積極查緝；若接獲檢舉或有人告發兜售免費票券，不排除可依違反社會秩序維護法調查並移送法院裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言