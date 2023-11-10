專案報告挨批國中生等級 北市「觀光戰略」遭議會退回

台北市議會教育委員會上午邀市府觀傳局，針對「北市觀光戰略與其他縣市比較」專案報告，但議員何孟樺看到報告的簡報內容，發現完全沒有優劣分析，無從得知北市跟其他縣市比較哪裡做得好、哪裡做得不好，根本就是一份「自嗨報告」立即退回，批評「比大學生的報告還不如」，議員李建昌也說，是國中學生等級。

何孟樺說，本來很期待看到觀傳局的報告，但昨晚才收到，內容比大學生的報告還不如，拿去給任何觀光專家看都會覺得不及格。報告中只舉自己好的地方，卻未提及北市觀光不好的地方，甚至沒有提及新北、台中、高雄的遊客統計，而列舉的其他縣市資料更沒有認真做功課，僅用公開資訊敷衍了事。

何孟樺說，在觀傳局的報告中，指出新北市在觀光行銷只有做「菲律賓旅展推廣」，她質疑難道觀傳局是在打臉侯友宜？暗批侯友宜8年來在新北觀光一事無成？整個報告非常不及格，應該退回報告讓觀傳局好好寫一份新的報告，讓大家知道台北市觀光困境及可以學習的地方。

觀傳局長王秋冬表示，報告中不能指出別人不好的地方，主要是從其他縣市的議會報告來擷取。何孟樺則反批她是要觀傳局指出其他縣市的優點來借鏡，而不是缺點，甚至連最基本的遊客數字都不知道，這樣要如何知道北市觀光戰略？她也提及，現在大家都在說高雄的演唱會經濟，那台北市要如何學習，報告中也都隻字未提。

議員的王閔生也說，說報告中至少要點出其他縣市做得好，但北市做得不足的地方，針對大型系列活動亮點要做比較分析，如果沒辦法比較出來也要跟提案議員溝通。

教育委員會召集人李建昌指出，報告只有「國中程度」，應有研究所以上程度，必須跟提案議員私底下好好溝通，扎實寫出來，現在要抓取資料也不困難，並同意退回專案報告改期排案。

觀傳局指出，議會專案報告中所列的各縣市觀光推廣資料，是從其官方網站112年9、10月公開資料擷取，並依海外推廣、吸客方案及大型活動三項，列出112年已完成之工作內容並非年度完整計畫。觀傳局會納入議員建議，針對內容精進，再赴議會進行專案報告。