大巨蛋火災搶救計畫曝水源不夠？ 消防局澄清：足夠

大巨蛋2場賽事將登場，台北市消防局今實施火災搶救演練。議員林延鳳發現最新火災搶救計畫說明表，自爆周邊水源流量不夠、稱水源供需無法平衡，未來發生火災最嚴重恐全市水車都不夠救。消防局說，建物以不燃材料結構、耐燃材料裝修，強調搶救水源足夠，可加派消防車組、運用鄰近水源及大巨蛋蓄水池因應。

林延鳳表示，大巨蛋火災搶救計畫仍停留在柯市府時期2015年版本，消防局因應大巨蛋將啟用「火速」更新4頁內容，也坦承「量體大，人員疏散較一般場所不易」、「體育館內通道為多重連通設計，路徑較為複雜，火災時消防員於室內易迷失方向」、「無線電收訊不良」等。

她說，大巨蛋內部有連接送水管卻「無中繼幫浦」，本身水源流量每分鐘僅約2萬公升，若發生25%火災，此流量只有所需每分鐘30.6萬公升的6.54%，遑論全區著火所需更達每分鐘76.5萬公升，本身水源流量供需比將下修為2.61%，根本杯水車薪。

林延鳳指出，周圍200公尺雖有11處消防栓，但會發生「水源共撞」問題，即使消防局出動全市17輛水庫車、162輛水箱車，恐都不足以救災。呼籲蔣市府，不要「把演練當過水，把要求全放水」，必須消除消防疑慮再舉辦測試賽。

消防局回應，今天大巨蛋場館演練，針對場館員工自衛消防編組進行實際現場動態演練操作，落實場所消防防護計畫的自主防火管理及應變作為，並由消防局配合火災搶救演練。

消防局說，大巨蛋建物以不燃材料結構、耐燃材料裝修，不容易擴大延燒，且座位區為耐燃材質，比賽球場範圍火載量低，依消防署頒搶救計畫設計受損程度計算，當大巨蛋著火受損程度達1%時，其所需流量為每分鐘7650公升，依現場水源計算可獲得流量2萬232公升，換算初期可因應火災受損程度約2.64 %。

消防局進一步說明，換算大巨蛋樓地板面積約349坪，仍可持續依火場延燒情形加派消防車組前往，並有效運用鄰近水源及容量440噸的大巨蛋蓄水池採水使用，以保救災水源不中斷，依照現場水源狀況足夠因應火災搶救。