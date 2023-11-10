大巨蛋火災搶救計畫曝水源不夠？ 消防局澄清：足夠
大巨蛋2場賽事將登場，台北市消防局今實施火災搶救演練。議員林延鳳發現最新火災搶救計畫說明表，自爆周邊水源流量不夠、稱水源供需無法平衡，未來發生火災最嚴重恐全市水車都不夠救。消防局說，建物以不燃材料結構、耐燃材料裝修，強調搶救水源足夠，可加派消防車組、運用鄰近水源及大巨蛋蓄水池因應。
林延鳳表示，大巨蛋火災搶救計畫仍停留在柯市府時期2015年版本，消防局因應大巨蛋將啟用「火速」更新4頁內容，也坦承「量體大，人員疏散較一般場所不易」、「體育館內通道為多重連通設計，路徑較為複雜，火災時消防員於室內易迷失方向」、「無線電收訊不良」等。
她說，大巨蛋內部有連接送水管卻「無中繼幫浦」，本身水源流量每分鐘僅約2萬公升，若發生25%火災，此流量只有所需每分鐘30.6萬公升的6.54%，遑論全區著火所需更達每分鐘76.5萬公升，本身水源流量供需比將下修為2.61%，根本杯水車薪。
林延鳳指出，周圍200公尺雖有11處消防栓，但會發生「水源共撞」問題，即使消防局出動全市17輛水庫車、162輛水箱車，恐都不足以救災。呼籲蔣市府，不要「把演練當過水，把要求全放水」，必須消除消防疑慮再舉辦測試賽。
消防局回應，今天大巨蛋場館演練，針對場館員工自衛消防編組進行實際現場動態演練操作，落實場所消防防護計畫的自主防火管理及應變作為，並由消防局配合火災搶救演練。
消防局說，大巨蛋建物以不燃材料結構、耐燃材料裝修，不容易擴大延燒，且座位區為耐燃材質，比賽球場範圍火載量低，依消防署頒搶救計畫設計受損程度計算，當大巨蛋著火受損程度達1%時，其所需流量為每分鐘7650公升，依現場水源計算可獲得流量2萬232公升，換算初期可因應火災受損程度約2.64 %。
消防局進一步說明，換算大巨蛋樓地板面積約349坪，仍可持續依火場延燒情形加派消防車組前往，並有效運用鄰近水源及容量440噸的大巨蛋蓄水池採水使用，以保救災水源不中斷，依照現場水源狀況足夠因應火災搶救。
消防局說，大巨蛋著火程度25%及所需流量是場所想定受災程度設計階段內容，經計算水源供需無法平衡時，在計畫中註記「水源供需無法平衡」字眼，提醒指揮官在救災過程中需加強水源運用，而非一開始救災就需達25%想定受災面積流量。場所受災程度會因耐燃材料裝修及隔間等消防安全設備等因素而有不同。
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