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寶杜巴燕11/13申辦單列拼音族名 新北：須待改版

中央社／ 新北10日電

原民寶杜巴燕Bawtu Payen身分證單列族名案勝訴後，原訂13日申請更改。新北市蘆洲戶政事務所今天表示，因牽涉身分證格式、欄位等更動，須待內政部將系統改版後才能受理。

泰雅族原住民寶杜巴燕前年赴新北市蘆洲戶政事務所，申請身分證單列羅馬拼音原住民族語名字Bawtu Payen遭拒而興訟。台北高等行政法院日前判他勝訴，令戶所須將他姓名變更登記，全案可上訴。

寶杜巴燕今天告訴中央社記者，因新北市政府不上訴，他原訂13日前往更改身分證，但戶所今天通知，因相關系統軟體更換不及，需延期受理。

他說，可以體諒軟體改版需要時間，但身分證單列羅馬拼音族名受到各界與族人關注，也彰顯族人透過傳統名字尋求身分認同，希望能盡快在1週內完成申請更換身分證作業。

對此，蘆洲戶政事務所主任劉新民接受電訪表示，單列族名除考慮族名名字長短是否在欄位中容納得下，也牽涉申請人相關的配偶、父母等關係人，戶口名簿等也都需更改，「牽一髮而動全身」。

劉新民表示，第一線的戶所系統軟體都是內政部戶政司統一，將等內政部改版完成後，通知申請人前往更換身分證。

身分證 羅馬拼音 原住民

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