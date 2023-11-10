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大巨蛋搶完票就湧出黃牛票 議員批：北市早知卻擺爛

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
議員何孟樺揭露網路上湧現大量大巨蛋測試賽出現黃牛票。圖／議員何孟樺提供
議員何孟樺揭露網路上湧現大量大巨蛋測試賽出現黃牛票。圖／議員何孟樺提供

台北大巨蛋11月18日的萬人測試賽，今天中午12點開放民眾到拓元售票系統免費索票，議員發現1萬3000張免費門票被索取一空，馬上有人販售黃牛票。台北市議員何孟樺表示，早在先前她就曾警示，測試賽防黃牛機制不足，但市府卻左耳進右耳出，市府擺爛，形同護航黃牛。

何孟樺表示，前天台北市長蔣萬安赴議會報告施政計畫，她就指出大巨蛋測試賽免費索票、不記名性質恐讓測試賽淪為不肖黃牛牟利工具，但蔣萬安卻只回覆「警察會抓」就草草了事，完全未預先規劃黃牛防堵機制，足見市府督導遠雄不力，「早知如此何必當初」。

何孟樺說，大巨蛋興建10餘年，終於在今年落成啟用，但光個測試賽就爆出未依規定揭露保險資訊、事前卸責要民眾安全自負的疑慮，如今又湧出大量黃牛票，她質疑，大巨蛋取得使照、BOT給遠雄後，難道市府撒手不管了嗎？市民進場觀賽的安全和權益，在市府眼中難道就如此廉價嗎？

何孟樺指出，免費活動出現黃牛票早有前例，2011年美國女星Lady Gaga到台中免費開場，就有出現代排業者，甚至有人開出8800元的黃牛票轉售，她強調，這些她都在質詢中提醒過蔣萬安，但市長卻充耳不聞，所以她也要求市府針對類似活動必須祭出通盤的黃牛防堵機制，不要繼續擺爛殘害北市的藝文活動、體育賽事發展。

黃牛 大巨蛋 蔣萬安

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