大巨蛋測試賽30秒內顯示無空位 議員曝黃牛票一張600元

台北大巨蛋11月18日的萬人測試賽，今天中午12點開放民眾到拓元售票系統免費索票，北市議員陳宥丞實測，結果時間不到30秒就顯示無空位，1萬3000張免費門票被索取一空，他還發現，一轉眼在網路上搜尋，馬上有社團開始販售黃牛票，甚至已經開價1張600元。

陳宥丞說，由於大巨蛋終於在今年11月18日舉辦第一場測試賽，並且將門票以網路方式提供民眾免費索取，他的辦公室同仁也希望能在第一時間見證這歷史性的一刻，所以放棄午餐時間守在電腦前面希望能夠搶到入場門票，結果時間不到30秒就顯示無空位。

他說，在網路上搜尋，馬上有社團開始販售黃牛票，甚至已經開價一張600元，讓人對於台北市政府的免費測試賽，沒辦法讓真正想要共襄盛舉的市民入場，卻成為黃牛的謀利「測試」工具，他的辦公室也接到好幾通民眾的投訴電話，究竟是市府的監督機制失靈？還是對於遠雄欠缺約束力，無法可管，都必須給市民一個清楚的說明。

陳宥丞指出，先前台北市政府已經爆出今年6月至10月間，有505件檢舉黃牛票販售的案件沒有開罰，現在眾所矚目的大巨蛋測試賽，又再度出現黃牛票歪風，台北市政府如果繼續放任違法事件一再發生，這就是明顯的瀆職。