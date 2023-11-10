快訊

SOGO復興館隔壁！超級豪宅「台北之星」開箱... 房仲曝：很多名人來看屋

被咬了奇癢無比！全球陷入臭蟲危機 臭蟲是什麼、台灣怎麼防一次看

警分局長傳開公務車私會女友人 拔官下場慘

2023藝起來新莊串門子 畫臉譜、操偶明開放限量報名

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
畫臉譜體驗。圖／新北市文化局提供
畫臉譜體驗。圖／新北市文化局提供

「藝起來新莊串門子」邁入第4年，新北市文化局表示，今年以「遊歷新莊奇廟史」為主題，自即日起至12月8日串起新莊廟街的文化資產、傳統美食、特色巷弄及新莊的藝文館舍，除辦理踏查遊戲外，11月18日還有限定活動，11日中午12點開始報名。

新莊廟街有300多年的歷史，坐落於街區內的不少廟宇古蹟及祭典儀式，是經指定或登錄的珍貴文化資產，在地百年店家及經典巷弄也十分具有特色。

文化局表示，今年結合在地文化特色辦理踏查遊戲，踏查點包括「慈祐宮、保元宮、廣福宮、武聖廟、地藏庵、潮江寺、文昌祠、文昌陸橋、米市巷、戲館巷、老順香餅店、响仁和鼓藝工坊、阿瑞官粿店及翁裕美商行」共14處，歡迎民眾來「迺迺」新莊廟街。

「真人RPG闖關活動」，由文化局邀請業界知名密室逃脫工作室-謀殺衛斯理共同設計，故事背景設定邀請民眾化身古時的米舖商家，以新莊作為根據地，立志發家致富，並藉線索卡片挑戰不同任務及支線，到指定地點與扮裝的關主互動，發掘商機與財富，展開遊歷新莊發大財的圓夢之旅。

文化局表示，即日起至12月8日，凡於活動期間參與踏查遊戲，並至任9處踏查點拍照上傳至官網，即可參加網路抽獎，獎品有Apple Watch SE及HomePod mini大獎!系列活動，還包括新莊文化藝術中心的布袋戲特展及演出，新北市立圖書館新莊分館推出小旅行等活動，活動報名網址(https://www.templestreetsttouring-ntpc.com/)，名額有限，額滿為止。

新莊文昌陸橋。圖／新北市文化局提供
新莊文昌陸橋。圖／新北市文化局提供
新莊文藝中心-陳錫煌傳統掌中劇團演出。圖／新北市文化局提供
新莊文藝中心-陳錫煌傳統掌中劇團演出。圖／新北市文化局提供
新莊廟街戲館巷。圖／新北市文化局提供
新莊廟街戲館巷。圖／新北市文化局提供

文化局 文化資產 慈祐宮

延伸閱讀

竹市警不公開萬聖節臉譜男背景 民代轟：不顧市民安全

吃漢堡換啤酒！金色三麥全新品牌 麥漢堡插旗新莊宏匯

「無圍牆博物館」將退場？藍綠齊轟柯文哲 北市文化局這麼說

新莊女煮東西忘關爐火直接外出 濃煙冒出119即救援

相關新聞

開通了！安坑輕軌新和國小站增2新道路 可更快到北市

捷運安坑輕軌今年2月通車，新北捷運局針對新和國小站周邊小巷，在東側及南側重新規畫、新闢2條都市計畫道路，路旁設置約251...

猴硐產黑金或黃金引爭論 資深里長引吳念真電影解釋

新北市猴硐派出所外牆彩繪老舊，日前瑞芳區公所重新彩繪，但猴硐已產煤礦（黑金）出名，彩繪卻是金礦車，引發居民議論，當地資深...

再生塑料綠色設計 清除費最多打7折

為鼓勵使用塑膠再生料，環境部提出誘因，業者若使用再生塑料等綠色設計，可享回收清除處理費「綠色費率」85折以上優惠，預計明...

淡北道路衝擊 關渡憂成「第二個內湖」

淡北道路今年7月決標，新北市端即將動工，北投居民憂心，大度路、大業路及承德路原就車多，若再讓更多車進入北市，關渡地區恐成...

使用分區卡關 李天祿布袋戲館關門

新北三峽區李天祿布袋戲文物館有27年歷史，曾申請文化部補助，因所在非文教區，2011年起遭砍每年約50至200萬補助款，...

北市東區產業火車頭 南港之星動工

南港轉運站商三站的「南港之星公辦都更案」昨天正式動工，預計2030年完工，總基地面積達7879坪是目前台北市規模最大公辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。