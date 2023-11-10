2023藝起來新莊串門子 畫臉譜、操偶明開放限量報名
「藝起來新莊串門子」邁入第4年，新北市文化局表示，今年以「遊歷新莊奇廟史」為主題，自即日起至12月8日串起新莊廟街的文化資產、傳統美食、特色巷弄及新莊的藝文館舍，除辦理踏查遊戲外，11月18日還有限定活動，11日中午12點開始報名。
新莊廟街有300多年的歷史，坐落於街區內的不少廟宇古蹟及祭典儀式，是經指定或登錄的珍貴文化資產，在地百年店家及經典巷弄也十分具有特色。
文化局表示，今年結合在地文化特色辦理踏查遊戲，踏查點包括「慈祐宮、保元宮、廣福宮、武聖廟、地藏庵、潮江寺、文昌祠、文昌陸橋、米市巷、戲館巷、老順香餅店、响仁和鼓藝工坊、阿瑞官粿店及翁裕美商行」共14處，歡迎民眾來「迺迺」新莊廟街。
「真人RPG闖關活動」，由文化局邀請業界知名密室逃脫工作室-謀殺衛斯理共同設計，故事背景設定邀請民眾化身古時的米舖商家，以新莊作為根據地，立志發家致富，並藉線索卡片挑戰不同任務及支線，到指定地點與扮裝的關主互動，發掘商機與財富，展開遊歷新莊發大財的圓夢之旅。
文化局表示，即日起至12月8日，凡於活動期間參與踏查遊戲，並至任9處踏查點拍照上傳至官網，即可參加網路抽獎，獎品有Apple Watch SE及HomePod mini大獎!系列活動，還包括新莊文化藝術中心的布袋戲特展及演出，新北市立圖書館新莊分館推出小旅行等活動，活動報名網址(https://www.templestreetsttouring-ntpc.com/)，名額有限，額滿為止。
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