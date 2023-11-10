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開通了！安坑輕軌新和國小站增2新道路 可更快到北市

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北捷運局在新和國小站東側及南側重新規畫、新闢2條都市計畫道路，路旁設置約251個汽機車格。圖／新北捷運局提供
新北捷運局在新和國小站東側及南側重新規畫、新闢2條都市計畫道路，路旁設置約251個汽機車格。圖／新北捷運局提供

捷運安坑輕軌今年2月通車，新北捷運局針對新和國小站周邊小巷，在東側及南側重新規畫、新闢2條都市計畫道路，路旁設置約251個汽機車格，分別能加速前往新北市中和、板橋及台北市區，不必再多繞路，今天中午12點已開放通行。

新和國小站東側新闢道路寬10公尺，全長140公尺；南側新闢道路前段寬10公尺、後段寬23公尺，全長570公尺，路旁設置有約75個汽車停車格及176個機車停車格，並提供寬度1.5米以上的人行道及3處微笑單車等轉乘設施與停車空間。

新北捷運局長李政安表示，原先新和國小站周邊鄰近社區居民，如永安街94巷及新和街32巷等，僅能從小巷弄連通新和街，才能到達主要道路安和路三段，如今在新和國小站旁代辦新闢兩條都市計畫道路後，民眾可步行至新和國小站搭乘安坑輕軌，也可藉由兩條新闢道路，更快速地到新北市其他地區及台北市區。

李政安舉例，像東側新闢道路能連接新和街，再到安和路三段，通往新北市中和及板橋；南側新闢道路可到永安街，並銜接新北環河快速道路，可直接上中安大橋前往台北市區。

捷運局指出，在興建捷運同時，一併開闢東側及南側都市計畫道路並開放通行，預期將改善周邊鄰近區域都市計畫道路路網，重新建構區域活動新動線，此外也可滿足地區長期發展的交通聯絡與輕軌轉乘需求，改善交通環境及優化周邊空間質感，讓居民能方便、安全、舒適的通行環境。

新北捷運局在新和國小站東側及南側重新規畫、新闢2條都市計畫道路，路旁設置約251個汽機車格，能加速前往新北市中和、板橋及台北市區，不必再多繞路，今天中午12點已開放通行。圖／新北捷運局提供
新北捷運局在新和國小站東側及南側重新規畫、新闢2條都市計畫道路，路旁設置約251個汽機車格，能加速前往新北市中和、板橋及台北市區，不必再多繞路，今天中午12點已開放通行。圖／新北捷運局提供

捷運 安坑輕軌 都市計畫

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