北市東區產業火車頭 南港之星動工

南港轉運站商三站的「南港之星公辦都更案」昨天正式動工，預計2030年完工，總基地面積達7879坪是目前台北市規模最大公辦都更案，將蓋一棟32層辦公大樓、三棟37層住宅大樓，且未來南港轉運站總月台數將達57席，成為大台北規模最大客運轉運核心。市長蔣萬安表示，未來南港全面產業聚落形成、並向上提升，集合南軟、內科、士北科打造科技廊帶。

南港之星公辦都市更新案位於忠孝東路七段、市民大道八段所圍街廓，緊鄰三鐵共構的南港車站，目前規畫地上一、二層設交通轉運中心、商場、並以立體通廊連結國家會展中心、南港機廠社宅等；南港地區空中走廊全長約4.2公里，全線完工後也將是東區門戶計畫一大亮點，預估將引入民間投資約351億元，創造逾800億元不動產價值。

南港區中南里長詹坤隆表示，前市長柯文哲任內開始推動東區門戶，這次南港之星動工，預期將可帶動民間都更，不過重點還有中央更放寬都更辦法，地方釋出更多容積誘因，才能加速推動；南港里長李志錦也表示，其實蔣萬安先前推出的7599方案，南港里已有一案明年將送案，盼政府加速帶動老舊社區更新。

蔣萬安表示，南港之星將是台北東區門戶的產業火車頭，未來也將成為台北地區最大的轉運核心。目前南港轉運站除已啟用的西站8席月台，加上2025年完工的東站13席、2030年啟用的商三站36席，總月台數將達57席，比台北車站交九轉運站的48席規模還大。

市府表示，南港交通轉運站主要提供通往宜花東、西部地區交通轉乘服務，預估未來每日服務旅次約1.2萬人次，預期2030完工後，將可引導南港新興區域更一進步發展，鼓勵周邊老舊社區更新改建。