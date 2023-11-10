聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市東區產業火車頭 南港之星動工

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北東區門戶計畫最大指標型公辦都更案「南港之星」新建工程，預計興建一棟32層樓商辦，三棟37層樓住宅大樓。記者林俊良／攝影
台北東區門戶計畫最大指標型公辦都更案「南港之星」新建工程，預計興建一棟32層樓商辦，三棟37層樓住宅大樓。記者林俊良／攝影

南港轉運站商三站的「南港之星公辦都更案」昨天正式動工，預計2030年完工，總基地面積達7879坪是目前台北市規模最大公辦都更案，將蓋一棟32層辦公大樓、三棟37層住宅大樓，且未來南港轉運站總月台數將達57席，成為大台北規模最大客運轉運核心。市長蔣萬安表示，未來南港全面產業聚落形成、並向上提升，集合南軟、內科、士北科打造科技廊帶。

南港之星公辦都市更新案位於忠孝東路七段、市民大道八段所圍街廓，緊鄰三鐵共構的南港車站，目前規畫地上一、二層設交通轉運中心、商場、並以立體通廊連結國家會展中心、南港機廠社宅等；南港地區空中走廊全長約4.2公里，全線完工後也將是東區門戶計畫一大亮點，預估將引入民間投資約351億元，創造逾800億元不動產價值。

南港區中南里長詹坤隆表示，前市長柯文哲任內開始推動東區門戶，這次南港之星動工，預期將可帶動民間都更，不過重點還有中央更放寬都更辦法，地方釋出更多容積誘因，才能加速推動；南港里長李志錦也表示，其實蔣萬安先前推出的7599方案，南港里已有一案明年將送案，盼政府加速帶動老舊社區更新。

蔣萬安表示，南港之星將是台北東區門戶的產業火車頭，未來也將成為台北地區最大的轉運核心。目前南港轉運站除已啟用的西站8席月台，加上2025年完工的東站13席、2030年啟用的商三站36席，總月台數將達57席，比台北車站交九轉運站的48席規模還大。

市府表示，南港交通轉運站主要提供通往宜花東、西部地區交通轉乘服務，預估未來每日服務旅次約1.2萬人次，預期2030完工後，將可引導南港新興區域更一進步發展，鼓勵周邊老舊社區更新改建。

都更 東區 蔣萬安

延伸閱讀

1年僅10件！議員批北市都更7599專案 蔣萬安：增收案量能

防疫專責醫院 蔣萬安：遷移和平都還在整體評估

尷尬了！蔣萬安Usport競選政見 只有這2位官員響應

大巨蛋防災安全 蔣萬安：試營運前跨局處嚴格審查

相關新聞

北市東區產業火車頭 南港之星動工

南港轉運站商三站的「南港之星公辦都更案」昨天正式動工，預計2030年完工，總基地面積達7879坪是目前台北市規模最大公辦...

再生塑料綠色設計 清除費最多打7折

為鼓勵使用塑膠再生料，環境部提出誘因，業者若使用再生塑料等綠色設計，可享回收清除處理費「綠色費率」85折以上優惠，預計明...

淡北道路衝擊 關渡憂成「第二個內湖」

淡北道路今年7月決標，新北市端即將動工，北投居民憂心，大度路、大業路及承德路原就車多，若再讓更多車進入北市，關渡地區恐成...

使用分區卡關 李天祿布袋戲館關門

新北三峽區李天祿布袋戲文物館有27年歷史，曾申請文化部補助，因所在非文教區，2011年起遭砍每年約50至200萬補助款，...

陽明山前山公園溫泉沒水？議員轟管線老舊應更新 公園處回應

北投溫泉季上周熱鬧登場，陽明山前山公園公共浴室溫泉因水源枯竭，今年已三度關閉，至今未開放，議員表示，除了水源枯竭，更有民...

新北公寓大廈僅補助人行道、退縮空間 議員促放寬條件

新北市議會今市政總質詢，市議員林秉宥提及，新北市公寓大廈補助僅針對不特定人的人行道，但其他5都補助遠超過於此，甚至有縣市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。