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淡北道路衝擊 關渡憂成「第二個內湖」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

淡北道路今年7月決標，新北市端即將動工，北投居民憂心，大度路、大業路及承德路原就車多，若再讓更多車進入北市，關渡地區恐成「第二個內湖」，盼能銜接洲美快速道路減緩衝擊。北市交通局長謝銘鴻說，會用匝道儀控，淡北道路銜接北市大度路端，從2車道變1車道來縮量，加上紅綠燈控制秒數，主控權在北市府，可降低衝擊。

議員林延鳳昨在議會交通委員會中提案，希望市府能重視淡北道路銜接到北市端交通衝擊。新北市對於北市端的「交通維持計畫」至今仍未送來，北市府站三催四請不被理會，居民擔憂龐大車流進入北投，並盼能「高架化」直接連接洲美快速道路，將影響降到最低。

北投區八仙里長黃永清說，居民擔心淡北道路會把車輛引進大度路、大業路和承德路，加上正在開發的士北科，尖峰時段已經很塞了，未來會變成「第二個內湖」，市長蔣萬安去年選舉時就承諾，會研議在大業路興建可直接上洲美橋的道路，以及洲美橋接福國路、洲美橋下延平北路可直接上國道配套，期盼市府能辦說明會。

北投區關渡里長張淑綢希望淡北道路可以直接銜接洲美快速道路，別讓車輛直接進到關渡。

謝銘鴻回應，新北市規畫報告中，道路服務水準沒惡化到居民想像的那麼恐怖，但無論如何都要維持D級以上的水準。新北明年2月前送交維計畫、北市端施做期程預計2026年動工，淡北道路有部分路段會有高架化、地下化的立體交叉段，可提升立德路、中央北路等道路服務水準，各有優劣，但一定會控制進入北市車輛。

北投 內湖

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