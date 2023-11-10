再生塑料綠色設計 清除費最多打7折

為鼓勵使用塑膠再生料，環境部提出誘因，業者若使用再生塑料等綠色設計，可享回收清除處理費「綠色費率」85折以上優惠，預計明年下半年實施。

環境部循環署長賴瑩瑩表示，所謂綠色設計，包含使用單一材質、原色或透明材料、無標籤或標籤高度小於或等於瓶高的30％，原費率可享85折優惠；若使用符合規範的再生料達25％，也能享85折優惠。同時符合綠色設計及使用再生料比例者，則可享7折優惠。

循環署副署長王嶽斌說，目前公告應回收塑膠容器類製品，每公斤清除處理費約7至10元，打7折後，約可降至每公斤5至7元。

塑膠工業技術發展中心經理許祥瑞說，塑膠回收利用有三大前提，首先為單一材質，若混用不同材質，會降低業者回收意願；重複使用愈多次再生料，混到其他顏色就會逐漸變深，因此維持塑料原色、白色，有利提高後端使用用途。

花王商品供給部長吳孟娟說，塑膠再生料較原生料成本多25至30％，相信回收綠色費率的措施對提升業者意願有正向助益；但她坦言，縮小標籤對化妝品包裝是一大挑戰。王嶽斌回應，可考慮採QR code顯示所有資訊，未來也會與衛福部討論。