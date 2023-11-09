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新北公寓大廈僅補助人行道、退縮空間 議員促放寬條件

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北即時報導
市議員林秉宥提及，新北市公寓大廈補助僅針對不特定人的人行道，但其他五都補助遠超過於此。房市示意圖。聯合報系資料照
市議員林秉宥提及，新北市公寓大廈補助僅針對不特定人的人行道，但其他五都補助遠超過於此。房市示意圖。聯合報系資料照

新北市議會今市政總質詢，市議員林秉宥提及，新北市公寓大廈補助僅針對不特定人的人行道，但其他五都補助遠超過於此，甚至有縣市一年編列4千萬預算，防火門、照明及滅火器都能申請，要求工務局研議補助辦法。工務局長祝惠美說，將考量財源，一個月內提出草案。

多數老舊公寓因沒有管委會，公共空間設備老舊，修繕也困難。林秉宥指出，前陣子協助民眾申請新北市公寓大廈補助，才發現其他五都有相關補助辦法，像是台中市編列3千多萬預算，防火門、照明及滅火器都能申請，桃園市也編列4千多萬等。

林秉宥說，新北雖然也有公寓大廈補助，但今年預算僅300萬，也只提供不特定人使用、有破損會造成公眾危安的部分，及其他主管機關認定公眾通行的社區退縮空間可以申請。但是其他5都已是常態性補助，跟新北市像是專案性質的補助差距甚遠。

林說，之前囤房稅也是六都中最晚通過，新北不要做最後一名，就算是最後一名也要亡羊補牢，此外，新北也可以跟社區共同維護，要求工務局盡快將辦法擬定出來。

祝惠美說，目前公寓大廈已經有補助，在考量財源前提下，會朝放寬公共安全部分放寬申請，並一個月內提供草擬方案。

公寓 人行道 新北

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