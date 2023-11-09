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金山小編之死 綠議員批前區長記小過不痛不癢

中央社／ 新北9日電

金山區公所小編陳嘉緯疑過勞猝死國賠案，民進黨議員戴瑋姍質疑市府僅對前兩任區長記小過處分，處分上根本不痛不癢；民政局長林耀長表示，公務員懲處都有相關的規定。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員戴瑋姍針對金山區公所小編陳嘉緯疑過勞猝死，法院判國賠新台幣373萬元案表示，此事件後，市府做了哪些勞動環境的改變。

副市長朱惕之表示，所有公務系統的責任、壓力及要作的工作都很多，因此，市府會做好一切員工工作環境及工作壓力上的照顧。

民政局長林耀長表示，此事件後，各公所臨時人力已確認不會再減少了，以因應工作調配上的需要，各公所加班時數也以20小時為上限，並用補休方式以照顧員工健康及生活。

林耀長說明，前兩任區長都各記小過1次。這引戴瑋姍不滿並表示，這1條人命，卻只記1次小過，這對前區長考績完全沒有影響，甚至廖姓前區長還升職、加薪。

她表示，這樣的處分根本不痛不癢「笑死人了，如果發生在國外，早就被拔官了」。林耀長表示，公務員任何懲處都有相關的規定。

戴瑋姍 公務員 補休 考績

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