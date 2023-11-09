歡樂耶誕城將開城 綠議員籲警察勿戴耶誕帽執勤

新北歡樂耶誕城即將開城，但去年警察戴耶誕帽執勤引發基層及外界批評；民進黨議員戴瑋姍要求今年勿再角色扮演。警察局長廖訓誠表示，不傾向這樣做，警員應以治安等工作為主。

新北市議會今天進行市政總質詢，由於去年耶誕城活動時有警察執勤時頭戴耶誕帽，引發基層及外界批評，臉書粉專「靠北police」也出現許多負面留言，引發爭議。

戴瑋姍表示，市長侯友宜是警察出身但不尊重警察，去年竟要警察戴耶誕帽執勤，引基層批評「是在角色扮演嗎？」她問今年還會有相同的情形嗎？

副市長朱惕之答說，市府會尊重警局的決定。

警察局長廖訓誠表示，去年是前警局長黃宗仁為了讓歡樂氣氛和警察執勤作結合，但這屬自動自發的行為，不想要戴的也不會勉強，今年基本上不傾向這樣做，警察仍會以治安維護及交通疏導工作為主。

戴瑋姍也詢及歷年耶誕城活動多由黃子佼主持，她詢問今年會換人嗎？觀旅局長楊宗珉未正面答覆。他表示，會開記者會公布。

她詢問侯友宜會銷假以市長身分出席開城儀式，或是會用市民身分出席。朱惕之表示，他不清楚。耶誕城11月17日開城，歡迎大家來參與，包括總統、副總統要來也歡迎。