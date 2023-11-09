九份「秋芒小宇宙」啟動 賞芒還有手作體驗

現在正值芒花盛開的季節，來到瑞芳區水金九地區，已經可以看到山頭披上無際的白色蒼茫景象，為給遊客帶來不一樣的旅行體驗，東北角風管處攜手九份店家及導覽志工，今(9)日正式推出「秋芒小宇宙」小旅行路線，除了賞芒還有手作課程，讓遊客來到九份不僅只有老街，還可領略山海之美。

每年10月底進入深秋後，天氣轉涼泛起陣陣秋意，走一趟九份山城，滿山芒花波浪般隨風搖曳，山坡上芒草花穗盛開後轉變為串串銀白，滿山遍谷芒花迎風飛舞的景色與沿途景致豐富多變，周邊山巒起伏、山道蜿蜒，搭配東北角海景，山海秋芒仙氣十足令人醉心不已。

八番坑茶坊&手作幸福負責人呂人鳳說，九份之所以能夠發展至今，如此蓬勃的觀光產業，是因為這座山城本身是一個有包容不同想法的地方，因此才能夠創造不同的可能。此次串聯東北角每年的「草嶺古道芒花季」，架構水湳洞，金瓜石，九份創新場域實作體驗，結合生態、地質教育等，讓在地文化、回流、自主。

東北角風管處副處長吳建志表示，藉由推動「秋芒小宇宙」，「山風搖曳 芒花舞秋風」活動，找回在地手作芒草職人與在地導覽解說員，並打造韌性供應鏈旅遊方式，深化產業創新體驗、地方關懷發展、教育實踐宣傳之發展，並帶動「食宿遊購行」永續經濟發展。

瑞芳區區長楊勝閔說，歡迎遊客在秋高氣爽的日子，安排一趟九份山城小旅行，欣賞漫山遍野的芒花，讓您陷入白雪的世界裡，享受新北市瑞芳區的療癒山色海景，並感受大自然的季節趣味。