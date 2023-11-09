流域走讀地景展覽好熱鬧 認識淡水公司田溪生態

為要讓更多人了解淡水「公司田溪」沿線到出海口的生態歷史故事，由國立臺北藝術大學美術學院協同公司田溪程氏古厝從開始舉辦一系列的公司田溪微型藝術祭，辦理許多市集講座等活動，從10月28日到11月5日連續2個星期的週末六日，在公司田溪程氏古厝盛大登場，除了在活動開幕式現場，有許多的歌唱表演之外，更有藝術家們的地景藝術以及一系列的走讀與導覽活動。

計畫主持人，同時也是國立臺北藝術大學美術系助理教授涂維政表示，過去要延續展現在地生態歷史文化，相當重要的有3種人，一個是土生土長的在地人，另一個是喜歡這塊土地的居民，再來最後是年輕人與藝術家，最能夠代表著傳承在地精神，對此新北市議員鄭宇恩更重視這樣的活動並且參與其中。

市議員鄭宇恩表示，由藝術大學與民間團體公司田溪程氏古厝發起的活動，相當不簡單，不但是充份展現藝術與生態的重要性，更發想出許多在地的人文歷史創意展現，而這就是淡水所最需要的元素，活動中也有數十座的中大型地景藝術分佈在公8公園以及程氏古厝，公溪田溪流域附近，非常適合在地居民欣賞，而未來也期盼新北市政府能夠重視這樣的微型藝術展，讓這樣的精神可以持續的延續下去。