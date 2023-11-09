快訊

團客政策為何轉彎？陸委會：新疆車禍處理讓政府覺得「準備好了」

乘客喊好冷…飛到逾4千公尺高空驚覺「窗戶不見」 英客機緊急返航

來台保密到家！旁人笑「張夫人來不及準備晚餐」 黃仁勳親揭今晚行蹤

流域走讀地景展覽好熱鬧 認識淡水公司田溪生態

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水「公司田溪」微型藝術祭，有許多的歌唱表演之外，更有藝術家們的地景藝術以及一系列的走讀與導覽活動。圖／紅樹林有線電視提供
淡水「公司田溪」微型藝術祭，有許多的歌唱表演之外，更有藝術家們的地景藝術以及一系列的走讀與導覽活動。圖／紅樹林有線電視提供

為要讓更多人了解淡水「公司田溪」沿線到出海口的生態歷史故事，由國立臺北藝術大學美術學院協同公司田溪程氏古厝從開始舉辦一系列的公司田溪微型藝術祭，辦理許多市集講座等活動，從10月28日到11月5日連續2個星期的週末六日，在公司田溪程氏古厝盛大登場，除了在活動開幕式現場，有許多的歌唱表演之外，更有藝術家們的地景藝術以及一系列的走讀與導覽活動。

計畫主持人，同時也是國立臺北藝術大學美術系助理教授涂維政表示，過去要延續展現在地生態歷史文化，相當重要的有3種人，一個是土生土長的在地人，另一個是喜歡這塊土地的居民，再來最後是年輕人與藝術家，最能夠代表著傳承在地精神，對此新北市議員鄭宇恩更重視這樣的活動並且參與其中。

市議員鄭宇恩表示，由藝術大學與民間團體公司田溪程氏古厝發起的活動，相當不簡單，不但是充份展現藝術與生態的重要性，更發想出許多在地的人文歷史創意展現，而這就是淡水所最需要的元素，活動中也有數十座的中大型地景藝術分佈在公8公園以及程氏古厝，公溪田溪流域附近，非常適合在地居民欣賞，而未來也期盼新北市政府能夠重視這樣的微型藝術展，讓這樣的精神可以持續的延續下去。

淡水

延伸閱讀

竹圍國小自強分校一甲子沒整修 議員揭每年三分之一學童外流

鄧公國小附幼換新設施很美觀 孩子有更好學習環境

新北議會「侯友宜立牌之亂」落幕 劉和然率官員道歉

淡水正德國中柔道隊要出國比賽 紅樹林有線捐贈經費

相關新聞

「無圍牆博物館」將退場？藍綠齊轟柯文哲 北市文化局這麼說

柯市府時期推動「無圍牆博物館」盼透過場域的公私資源盤點整合，但因各局處各司其職，文化局更無相對應編列預算與人力，執行困難...

北市河濱公園向日葵花展絕美 廁所卻嚇到2歲兒不敢進去

北市從105年起對北市河濱公園的廁所進行大改造，推出五星級的景觀公廁，日前市府在大佳河濱公園舉辦向來受到市民歡迎的「向日...

淡北道路引車流衝擊交通 北投居民憂成「第二個內湖」

淡北道路今年7月決標，新北市端即將動工，北投居民憂心，大度路、大業路及承德路原就車多，若再讓更多車進入北市，關渡地區恐成...

防災體驗館開發中止還編500萬 新北市府：設計標費用

新北市消防局先前規畫在新莊頭前運動公園興建「新北市防災科技體驗館」，卻遭民眾、民代帶頭反對，全案最後撤案。新北市議會民進...

九份山城季節限定秋芒翻飛 多條登山秘徑眺望獨特山景

昨立冬，也能漸漸感受到涼意，位於新北瑞芳的熱門景點九份山城，從入秋後芒花就逐漸盛開，10月底開始陸續可見，預計至11月底...

影／台澳消防猛男同台秀肌肉 偕富邦悍將雙帥合體做公益

新北市消防局今天上午舉辦新北澳洲消防形象月曆交流活動，邀請10名澳洲消防猛男與新北市2024年消防月曆猛男一同宣導公益，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。