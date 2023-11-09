快訊

團客政策為何轉彎？陸委會：新疆車禍處理讓政府覺得「準備好了」

乘客喊好冷…飛到逾4千公尺高空驚覺「窗戶不見」 英客機緊急返航

來台保密到家！旁人笑「張夫人來不及準備晚餐」 黃仁勳親揭今晚行蹤

淡水沙崙里青銀樂活 海洋科大學生照顧社區長者

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
海洋科大健康促進系有著專業器材，幫助長者來測量體適能，讓長者一個找一個，來到校園當中快樂學習樂活。圖／紅樹林有線電視提供
海洋科大健康促進系有著專業器材，幫助長者來測量體適能，讓長者一個找一個，來到校園當中快樂學習樂活。圖／紅樹林有線電視提供

台北海洋科技大學USR計劃合作，淡水區沙崙里青銀樂活俱樂部成為示範教學點，長者平常上課與學生互動，不僅是帶著他們做健康操，還有教導許多長者相關知識，海洋科大健康促進系更有著專業器材，幫助長者來測量體適能，讓長者一個找一個，來到校園當中快樂學習樂活。

長者表示，來到學校當中不僅是感受到年輕氣息，更看到現在大學生的用心服務，加上健康促進系的專業設備，每天透過運動後的測量，讓他們可以精準的了解身體狀況。對此海洋科大大學生也說，幫助長者支持他們的健康之外，透過服務讓自己更加專業，也感受到青銀同樂的溫暖。

台北海洋科技大學系主任尤欽弘表示，雖然這是一項大學社會責任USR計劃，但更重要的是如何服務在地長者，讓他們健康老化，然而這項計劃非常重要的一點，就是導入科技，將長者健康用數據化呈現，包括上下肢肌力、心肺以及平衡力等等，透過科技了解長者需要加強的地方，來逐步學習。

沙崙里長彭瑀筑表示，透過大學師生主動連結社區展現「在地關懷」，將資源有效連結，又把專業知識帶入社區，成就青年學子與和社區長者「青銀共融」的美好畫面，真的非常感動。

淡水 大學生 老化

延伸閱讀

《奇夢子英雄之旅-俠客滿江紅》讓你一窺精神康復者內心

設電動車充電樁糾紛不斷 王婉諭：好人與好人的戰爭

竹圍國小自強分校一甲子沒整修 議員揭每年三分之一學童外流

社區設車擋阻車入擾民 新竹市府要求拆：開放空間、不符法規

相關新聞

「無圍牆博物館」將退場？藍綠齊轟柯文哲 北市文化局這麼說

柯市府時期推動「無圍牆博物館」盼透過場域的公私資源盤點整合，但因各局處各司其職，文化局更無相對應編列預算與人力，執行困難...

北市河濱公園向日葵花展絕美 廁所卻嚇到2歲兒不敢進去

北市從105年起對北市河濱公園的廁所進行大改造，推出五星級的景觀公廁，日前市府在大佳河濱公園舉辦向來受到市民歡迎的「向日...

淡北道路引車流衝擊交通 北投居民憂成「第二個內湖」

淡北道路今年7月決標，新北市端即將動工，北投居民憂心，大度路、大業路及承德路原就車多，若再讓更多車進入北市，關渡地區恐成...

防災體驗館開發中止還編500萬 新北市府：設計標費用

新北市消防局先前規畫在新莊頭前運動公園興建「新北市防災科技體驗館」，卻遭民眾、民代帶頭反對，全案最後撤案。新北市議會民進...

九份山城季節限定秋芒翻飛 多條登山秘徑眺望獨特山景

昨立冬，也能漸漸感受到涼意，位於新北瑞芳的熱門景點九份山城，從入秋後芒花就逐漸盛開，10月底開始陸續可見，預計至11月底...

影／台澳消防猛男同台秀肌肉 偕富邦悍將雙帥合體做公益

新北市消防局今天上午舉辦新北澳洲消防形象月曆交流活動，邀請10名澳洲消防猛男與新北市2024年消防月曆猛男一同宣導公益，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。