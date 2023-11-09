淡水沙崙里青銀樂活 海洋科大學生照顧社區長者

台北海洋科技大學USR計劃合作，淡水區沙崙里青銀樂活俱樂部成為示範教學點，長者平常上課與學生互動，不僅是帶著他們做健康操，還有教導許多長者相關知識，海洋科大健康促進系更有著專業器材，幫助長者來測量體適能，讓長者一個找一個，來到校園當中快樂學習樂活。

長者表示，來到學校當中不僅是感受到年輕氣息，更看到現在大學生的用心服務，加上健康促進系的專業設備，每天透過運動後的測量，讓他們可以精準的了解身體狀況。對此海洋科大大學生也說，幫助長者支持他們的健康之外，透過服務讓自己更加專業，也感受到青銀同樂的溫暖。

台北海洋科技大學系主任尤欽弘表示，雖然這是一項大學社會責任USR計劃，但更重要的是如何服務在地長者，讓他們健康老化，然而這項計劃非常重要的一點，就是導入科技，將長者健康用數據化呈現，包括上下肢肌力、心肺以及平衡力等等，透過科技了解長者需要加強的地方，來逐步學習。

沙崙里長彭瑀筑表示，透過大學師生主動連結社區展現「在地關懷」，將資源有效連結，又把專業知識帶入社區，成就青年學子與和社區長者「青銀共融」的美好畫面，真的非常感動。