三芝晚種茭白筍盛產中 品質優良口感嫩甜
三芝茭白筍現在進入晚種的盛產季，農友採收中，在三芝有機農場有幼兒園小朋友到茭白筍田中體驗採筍，感受家鄉土地孕育出的生命力，鄉土教育向下紮根。而現在出產的晚種茭白筍特色就如其名美人腿，又白又長又直還甜嫩好吃。
三芝有機農場馬文權說，今年茭白筍產季有比較晚，往年到十月底就差不多接近尾聲，不過今年到11月才是晚生種的大出時節，加上今年氣候好，茭白筍品系質也優良，黑心的狀況少，白白嫩嫩筍長甚至可以到30公分。
雖然氣候好，品系優良，不過量卻較少，其原因不外乎是農業老年人口多，願意種植茭白筍的筍農越來越少，種得少因此產量也越來越少，三芝有機農也希望大家多多支持三芝出產的茭白筍，讓全台灣第二大的茭白筍產區能夠保持存在，也讓三芝茭白筍的農特產特色不會消失。
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