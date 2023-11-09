快訊

獨／首起郭台銘連署涉賄 檢今借提王增基要他「供出上游」

轟柯文哲競辦民調不「公」自破 侯友宜競辦：這家根本是白營御用

職校生憂繁星上頂大「被看不起」 大學生曝殘酷實情：都書卷常客

綠議員批智庫團名單黑箱 新北客家局：涉個資

中央社／ 新北9日電

民進黨新北議員顏蔚慈等人要求市府客家事務局提供經過公開遴選的「哈客青年智庫團」成員名單，但客家局長林素琴表示涉及個資，公布需當事人同意。顏蔚慈批是黑箱作業。

新北市議員今天進行市政總質詢，顏蔚慈質疑新北市府，各局處成立10多個諮詢委員會，不但官網查無資料，質疑市府推動公共事務根本是徒流形式、專家委員會全都淪為人頭樣板。

在顏蔚慈要求下，議長蔣根煌裁示客家局於下午2時提供新北公開遴選辦組成的「哈客青年智庫團」成員名單。但客家局長林素琴下午開議時答詢表示，涉及個資，需委員同意才公布，但有些委員聯絡不上，因此，無法提供資料。

顏蔚慈表示，客家局長公然拒絕配合提供、甚至強詞奪理。難道新北市府的公開遴選都是黑箱作業？選出來的都是見不得光的神秘組織？

民進黨議員顏蔚慈、張錦豪、戴瑋姍、林秉宥、蘇錦雄等人都表示，市府各局處應立即、全面公告各諮詢委員會、智庫團成員遴選辦法、功能、成員名單等資料。市政不如人，更不應遮遮掩掩、在議會演戲矇騙市民。

議員 新北

延伸閱讀

數位部防堵詐騙有成 10月電商個資外洩詐騙案件降為0

影／台澳消防猛男同台秀肌肉 偕富邦悍將雙帥合體做公益

遭疑包庇廖家占用國有地 新北市府嗆：混淆視聽

綠議員質疑新北市府包庇汐止廖家 廖先翔：積極排除違規

相關新聞

新北公寓大廈僅補助人行道、退縮空間 議員促放寬條件

新北市議會今市政總質詢，市議員林秉宥提及，新北市公寓大廈補助僅針對不特定人的人行道，但其他5都補助遠超過於此，甚至有縣市...

陽明山前山公園溫泉沒水？議員轟管線老舊應更新 公園處回應

北投溫泉季上周熱鬧登場，陽明山前山公園公共浴室溫泉因水源枯竭，今年已三度關閉，至今未開放，議員表示，除了水源枯竭，更有民...

「無圍牆博物館」將退場？藍綠齊轟柯文哲 北市文化局這麼說

柯市府時期推動「無圍牆博物館」盼透過場域的公私資源盤點整合，但因各局處各司其職，文化局更無相對應編列預算與人力，執行困難...

北市河濱公園向日葵花展絕美 廁所卻嚇到2歲兒不敢進去

北市從105年起對北市河濱公園的廁所進行大改造，推出五星級的景觀公廁，日前市府在大佳河濱公園舉辦向來受到市民歡迎的「向日...

淡北道路引車流衝擊交通 北投居民憂成「第二個內湖」

淡北道路今年7月決標，新北市端即將動工，北投居民憂心，大度路、大業路及承德路原就車多，若再讓更多車進入北市，關渡地區恐成...

防災體驗館開發中止還編500萬 新北市府：設計標費用

新北市消防局先前規畫在新莊頭前運動公園興建「新北市防災科技體驗館」，卻遭民眾、民代帶頭反對，全案最後撤案。新北市議會民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。