綠議員批智庫團名單黑箱 新北客家局：涉個資

民進黨新北市議員顏蔚慈等人要求市府客家事務局提供經過公開遴選的「哈客青年智庫團」成員名單，但客家局長林素琴表示涉及個資，公布需當事人同意。顏蔚慈批是黑箱作業。

新北市議員今天進行市政總質詢，顏蔚慈質疑新北市府，各局處成立10多個諮詢委員會，不但官網查無資料，質疑市府推動公共事務根本是徒流形式、專家委員會全都淪為人頭樣板。

在顏蔚慈要求下，議長蔣根煌裁示客家局於下午2時提供新北公開遴選辦組成的「哈客青年智庫團」成員名單。但客家局長林素琴下午開議時答詢表示，涉及個資，需委員同意才公布，但有些委員聯絡不上，因此，無法提供資料。

顏蔚慈表示，客家局長公然拒絕配合提供、甚至強詞奪理。難道新北市府的公開遴選都是黑箱作業？選出來的都是見不得光的神秘組織？

民進黨議員顏蔚慈、張錦豪、戴瑋姍、林秉宥、蘇錦雄等人都表示，市府各局處應立即、全面公告各諮詢委員會、智庫團成員遴選辦法、功能、成員名單等資料。市政不如人，更不應遮遮掩掩、在議會演戲矇騙市民。