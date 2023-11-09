北市河濱公園向日葵花展絕美 廁所卻嚇到2歲兒不敢進去

北市從105年起對北市河濱公園的廁所進行大改造，推出五星級的景觀公廁，日前市府在大佳河濱公園舉辦向來受到市民歡迎的「向日葵花展」，絕美的黃金花海得到很大迴響，但也有市民陳情廁所不夠，景觀廁所髒亂不堪，進去後發現裡面衛生紙堆成小山，尿布、女性生理用品也無處可丟，把2歲小孩嚇到不敢進去。北市水利處坦言要改進。

王欣儀說，向日葵花展受歡迎，應可預知會有很多賞花民眾前來拍照朝聖，就應該事先做好規畫，但民眾向她陳情，活動現場的廁所完全不夠，親子廁所每個爸爸媽媽看了都不想進去，因為真的太髒了，連2歲小孩都嫌棄，直呼好臭，不要在裡面換尿布。

另外，水利處雖有另外租賃流動廁所，但流動廁所比景觀廁所更可怕，陳情民眾說，有名阿姨從流動廁所出來後大吼臭死了、受不了，自己戴著口罩進去，發現裡面竟然沒有垃圾桶，尿布、女性生理用品無處可丟，因為廁所內的告示只有寫衛生紙可丟入馬桶內，尿布、女性生理用品大家不知要丟哪，只好擺在馬桶旁。