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北市河濱公園向日葵花展絕美 廁所卻嚇到2歲兒不敢進去

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
金黃色的向日葵花海，為近日台北市大佳河濱公園帶來繽紛景緻。圖╱中央社
金黃色的向日葵花海，為近日台北市大佳河濱公園帶來繽紛景緻。圖╱中央社

北市從105年起對北市河濱公園的廁所進行大改造，推出五星級的景觀公廁，日前市府在大佳河濱公園舉辦向來受到市民歡迎的「向日葵花展」，絕美的黃金花海得到很大迴響，但也有市民陳情廁所不夠，景觀廁所髒亂不堪，進去後發現裡面衛生紙堆成小山，尿布、女性生理用品也無處可丟，把2歲小孩嚇到不敢進去。北市水利處坦言要改進。

王欣儀說，向日葵花展受歡迎，應可預知會有很多賞花民眾前來拍照朝聖，就應該事先做好規畫，但民眾向她陳情，活動現場的廁所完全不夠，親子廁所每個爸爸媽媽看了都不想進去，因為真的太髒了，連2歲小孩都嫌棄，直呼好臭，不要在裡面換尿布。

另外，水利處雖有另外租賃流動廁所，但流動廁所比景觀廁所更可怕，陳情民眾說，有名阿姨從流動廁所出來後大吼臭死了、受不了，自己戴著口罩進去，發現裡面竟然沒有垃圾桶，尿布、女性生理用品無處可丟，因為廁所內的告示只有寫衛生紙可丟入馬桶內，尿布、女性生理用品大家不知要丟哪，只好擺在馬桶旁。

她說，環保局有「多功能全齡化親善流動廁所車」為何不請環保局支援？一台車就有5、6間廁所，況且環保局買進來的設備，本來就是可以支援市府各項活動，花展活動到今年12月底，她要求一定要徹底改進、加派人力維持清潔。水利處長陳郭正表示，這會改進，也會與環保局協調支援多功能全齡化親善流動廁所車，也會派員不定期抽檢。

北市舉辦向日葵花展，景觀廁所髒亂不堪。圖／議員王欣儀提供
北市舉辦向日葵花展，景觀廁所髒亂不堪。圖／議員王欣儀提供
北市舉辦向日葵花展，設置流動廁所。圖／議員王欣儀提供
北市舉辦向日葵花展，設置流動廁所。圖／議員王欣儀提供

廁所 馬桶 衛生紙

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