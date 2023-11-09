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防災體驗館開發中止還編500萬 新北市府：設計標費用

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府原規畫在新莊頭前運動公園興建防災體驗館及幼兒園，地方反對建館。本報資料照片
新北市政府原規畫在新莊頭前運動公園興建防災體驗館及幼兒園，地方反對建館。本報資料照片

新北市消防局先前規畫在新莊頭前運動公園興建「新北市防災科技體驗館」，卻遭民眾、民代帶頭反對，全案最後撤案。新北市議會民進黨團議質疑，市府2022年未編列預算就發包設計案，全案終止後，2024年還要編500萬元賠償廢標金。新北市消防局表示，2022年有通過市地重劃盈餘支應，並非沒有預算就發包，500萬元是當初的設計、調查費用，並非賠償金。

民進黨議員張錦豪指出，當初市府2022年8月在沒有預算的情況下，上網發包標案，已非常離譜，今年編的2750萬元因為預算可動支但書是要地方民代通過，也無法動，一連串錯誤決策，全案被廢止，市府還要編500萬元賠廠商。

消防局長李清安表示，極端氣候影響，防災教育非常重要，目前全國都在做防災體驗館，只剩新北沒做，當初積極規劃設計，是透過平均地權基金處理相關預算，2022年3月有通過預算申請，8月才會發包。

地政局長汪禮國指出，消防局當初2022年因本預算來不及，在2022年3月提到市地重劃委員會，當初委員會透過以「超支併決算」方式列入，後來2023有順利編了2600餘萬元，因未符合「但書」沒有動支。

李清安說，案件2022年8月決標後，即有在做相關作業，累積項目約有500萬元費用，才會在2024年編預算，支付相關費用。

民進黨新北市議員林秉宥指出，如果消防局有需要，應該用自己的本預算，像是教育局要做旗艦型幼兒園，也是用自己預算，這500萬元為何還要從平均地權基金中出。

副市長朱惕之強調，相信議員不反對消防局做防災科技體驗館，但因為人均預算統籌分配六都最低，要把預算好好相關使用，在符合預算法的情況下完成相關建設。

議員

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