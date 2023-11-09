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九份山城季節限定秋芒翻飛 多條登山秘徑眺望獨特山景

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
登上不厭亭，可瞭望山路兩側搖曳芒花。圖／新北觀旅局提供
登上不厭亭，可瞭望山路兩側搖曳芒花。圖／新北觀旅局提供

昨立冬，也能漸漸感受到涼意，位於新北瑞芳的熱門景點九份山城，從入秋後芒花就逐漸盛開，10月底開始陸續可見，預計至11月底會漫山遍野都開滿銀白色的芒花，搭配海景仙氣十足，成為新北秋季限定的浪漫景緻。

新北觀旅局指出，九份老街除豔紅燈籠及喧囂老街外，還有著秋季限定的浪漫場景-芒花。像是鄰近九份老街旁的基隆山步道，民眾步行約40至50分鐘即可至山頂，山腳至山頂滿布五節芒，抵達山頂除可細賞東北角海岸景致，搭配陽光照射下的芒花，是在地獨特景緻。

觀旅局推薦，若想拍攝經典芒草美照，絕對不能錯過位於瑞芳區九份連接雙溪區的102縣道「不厭亭」。每逢秋芒季節，原本綠意盎然的山頭會大變身，披上了無邊無際的粉白；民眾登上「不厭亭」後，可瞭望102縣道公路及瑞雙地區綿延山脈。

至於輕鬆賞芒花的首選，則是不能錯過「報時山步道」，步道入口位在勸濟堂停車場旁，步道僅166公尺，單程約10分鐘，沿途能賞滿山芒花，步道尾端的景觀台可360度零死角觀景，可眺望水湳洞、陰陽海、基隆山、無耳茶壺山及十三層選礦煉製場遺址與廢煙道等知名景點。

九份山城翻飛芒草花穗，搭配層層疊疊山巒海岸令人驚艷。圖／新北觀旅局提供
九份山城翻飛芒草花穗，搭配層層疊疊山巒海岸令人驚艷。圖／新北觀旅局提供
新北觀旅局指出，報時山步道是九份山城輕鬆賞芒花首選步道。圖／新北觀旅局提供
新北觀旅局指出，報時山步道是九份山城輕鬆賞芒花首選步道。圖／新北觀旅局提供
基隆山步道沿線滿布五節芒，蒼茫氣象令人讚嘆。圖／新北觀旅局提供
基隆山步道沿線滿布五節芒，蒼茫氣象令人讚嘆。圖／新北觀旅局提供

九份 老街 新北

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