聽新聞
test
0:00 / 0:00
九份山城季節限定秋芒翻飛 多條登山秘徑眺望獨特山景
昨立冬，也能漸漸感受到涼意，位於新北瑞芳的熱門景點九份山城，從入秋後芒花就逐漸盛開，10月底開始陸續可見，預計至11月底會漫山遍野都開滿銀白色的芒花，搭配海景仙氣十足，成為新北秋季限定的浪漫景緻。
新北觀旅局指出，九份老街除豔紅燈籠及喧囂老街外，還有著秋季限定的浪漫場景-芒花。像是鄰近九份老街旁的基隆山步道，民眾步行約40至50分鐘即可至山頂，山腳至山頂滿布五節芒，抵達山頂除可細賞東北角海岸景致，搭配陽光照射下的芒花，是在地獨特景緻。
觀旅局推薦，若想拍攝經典芒草美照，絕對不能錯過位於瑞芳區九份連接雙溪區的102縣道「不厭亭」。每逢秋芒季節，原本綠意盎然的山頭會大變身，披上了無邊無際的粉白；民眾登上「不厭亭」後，可瞭望102縣道公路及瑞雙地區綿延山脈。
至於輕鬆賞芒花的首選，則是不能錯過「報時山步道」，步道入口位在勸濟堂停車場旁，步道僅166公尺，單程約10分鐘，沿途能賞滿山芒花，步道尾端的景觀台可360度零死角觀景，可眺望水湳洞、陰陽海、基隆山、無耳茶壺山及十三層選礦煉製場遺址與廢煙道等知名景點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言