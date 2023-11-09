台北市首次表揚企業公廁 SOGO百貨、中油、北醫得獎
台北市112年績優公廁評選出爐，北市環保局上午頒獎表揚共24個績優公廁及其清潔人員，今年特別設立「企業永續公廁典範獎」，共有SOGO百貨天母分公司、中油台北營業處及台北醫學大學附設醫院3個單位獲獎。其他類別公廁頒獎共分為公園、加油站、交通及機關等8類，除應設設施及標示已達標外，即時保持不髒、不濕、不臭是基本要求。
獲表揚的清潔人員中，宣玉蓉負責清潔台北市立兒童新樂園的公廁獲得特優獎，分享心得，她不只負責清潔工作，有一次發現一名新手媽媽紙尿褲用完，她知道園區遊客服務中心有免費提供嬰幼兒紙尿褲的服務，立即去拿，解決媽媽的難題，新手媽不斷道謝，還說下次一定會再來玩，而工作還能助人，讓她更樂在工作。
台北市立動物園的公廁清潔人員詹祝，在動物園溫帶區廁所服務超過10年，經過多年的使用，廁所就像剛整修完成時乾淨如新，她說，遊客的讚賞就是她努力清掃的動力，比中樂透還開心。
24個績優公廁，公園類別，特優是北市公園處士林官邸，優等是立農公園 、大港墘公園；加油站類，特優是中油大直加油站，優等是中油內湖、富陽公園站；交通類特優是松山機場，優等台北車站、機捷台北站；零售商場類特優是city link 南港店，優等是太平洋sogo天母店、city 內湖店。
觀光遊憩類別，特優兒童新樂園，優等市立動物園、科教館；機關類特優南港軟體園區二期，優等市圖南港分館、大安地政事務所；醫院類特優台大醫院，優等榮總、三總；文化育樂類特優北流，優等紅樓劇場、紀州庵。
北市環保局表示，獲獎單位皆經由初評及複評二輪評選後勝出，其中複評小組更是由台灣科技大學、世新大學、財團法人綠色生產力基金會等專家學者組成進行嚴格的評比，能從中脫穎而出，實屬難得。
北市91年起實施公廁分級制，環保局表示，其中特優級、優等級所占比率已由91年的5成提昇至目前的9成9以上，顯示公廁的品質不斷提升。去年10月公布施行的台北市公廁環境衛生管理自治條例，將公廁內應設設施及標示納入規範並要求1年內設置完成，該自治條例實施已滿周年，各公廁管理單位依規定完成應設設施者也逾9成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言