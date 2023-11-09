台北市首次表揚企業公廁 SOGO百貨、中油、北醫得獎

台北市112年績優公廁評選出爐，北市環保局上午頒獎表揚共24個績優公廁及其清潔人員，今年特別設立「企業永續公廁典範獎」，共有SOGO百貨天母分公司、中油台北營業處及台北醫學大學附設醫院3個單位獲獎。其他類別公廁頒獎共分為公園、加油站、交通及機關等8類，除應設設施及標示已達標外，即時保持不髒、不濕、不臭是基本要求。

獲表揚的清潔人員中，宣玉蓉負責清潔台北市立兒童新樂園的公廁獲得特優獎，分享心得，她不只負責清潔工作，有一次發現一名新手媽媽紙尿褲用完，她知道園區遊客服務中心有免費提供嬰幼兒紙尿褲的服務，立即去拿，解決媽媽的難題，新手媽不斷道謝，還說下次一定會再來玩，而工作還能助人，讓她更樂在工作。

台北市立動物園的公廁清潔人員詹祝，在動物園溫帶區廁所服務超過10年，經過多年的使用，廁所就像剛整修完成時乾淨如新，她說，遊客的讚賞就是她努力清掃的動力，比中樂透還開心。

24個績優公廁，公園類別，特優是北市公園處士林官邸，優等是立農公園 、大港墘公園；加油站類，特優是中油大直加油站，優等是中油內湖、富陽公園站；交通類特優是松山機場，優等台北車站、機捷台北站；零售商場類特優是city link 南港店，優等是太平洋sogo天母店、city 內湖店。

觀光遊憩類別，特優兒童新樂園，優等市立動物園、科教館；機關類特優南港軟體園區二期，優等市圖南港分館、大安地政事務所；醫院類特優台大醫院，優等榮總、三總；文化育樂類特優北流，優等紅樓劇場、紀州庵。

北市環保局表示，獲獎單位皆經由初評及複評二輪評選後勝出，其中複評小組更是由台灣科技大學、世新大學、財團法人綠色生產力基金會等專家學者組成進行嚴格的評比，能從中脫穎而出，實屬難得。